Salta il sabato no-Green pass a Modena, gli attivisti scelgono Bologna

Una certa emorragia di partecipazione registrata negli ultimi fine settimana ha consigliato agli attivisti no-Green pass di non organizzare manifestazioni a Modena in questo fine settimana. Fattore decisivo è stata anche la concomitante manifestazione di Bologna, che ha richiamato gruppi da tutta la regione raccogliendo almeno 15mila persone. Modena Libera e gli altri gruppi protagonisti delle battaglie contro le restrizioni volute dal Governo sono quindi confluite sotto le due torri.

Soltanto una decina di "irriducibili" ha provato a dare vita ad un presidio in largo Sant'Agostino.

Resta ora da capire se nelle prossime settimane anche Modena riproporrà cortei ai margini del centro storico, o se la protesta sotto la Ghirlandina si stia riducendo ai minimi termini. A pesare, oltre al clima generale, sono anche le divergenze fra i vari gruppi attivi sul territorio e sui rispettivi progetti politici.

Al momento per sabato 11 dicembre stato indetto un comizio, organizzato da No Lockdown Emilia Romagna, che vedrà come ospite Mauro Rango. Si tratta del presidente di IppocrateOrg, la rete di medici no-vax (ora sospesi) che avevano allestito un servizio di assistenza da remoto per curare il covid a domicilio.