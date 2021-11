"No Green-Pass" la manifestazione si sposta al piazzale Tienanmen

Ancora un sabato di mobilitazione per i No Green Pass di Modena e per tutti coloro che non condividono le scelte del Governo. In circa 500 questa volta, nonostante la pioggia, hanno aderito all'iniziativa.

Questa volta la mobilitazione, statica seguendo le nuove disposizioni di Roma in tema di manifestazioni, si è svolta nel piazzale Tienanmen accanto allo stadio Braglia.

Dalle 15.00 di ieri pomeriggio un nutrito gruppo di persone ha iniziato a radunarsi nell'area del parcheggio con striscioni e cartelli che ribadiscono la contrarietà al vaccino anti Covid-19, all'uso della mascherina e più in generale alle scelte dell'attuale Governo in tema di Green-Pass con striscioni con scritto "Draghi svendi l'Italia" , "Pace, siamo tutti uniti. Il greenpass ci rende mendicanti dei nostri diritti" e ancora "L'Italia non merita ministri del genere!"

Tra momenti canori e relatori che si sono susseguiti sul palchetto allestito, la manifestazione si è svolta, come sempre, in maniera lineare e senza situazioni particolari. Le forze dell'ordine hanno controllato la protesta che nel rispetto delle nuove normative è rimasta stabile al piazzale Tienanmen senza bisogno di intervenire in alcuna circostanza.