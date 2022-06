Famiglie nomadi occupano l'area accanto al Palapanini, “Muzzarelli autorizzi sgombero immediato” 

Da alcuni giorni diverse famiglie nomadi sono giunte con i loro camper e le loro roulotte nell'area spettacoli accanto al Palapanini, quella - per intenderci - che annualmente ospita il Luna Park di Modena. Le famiglie si sono stabilite, parcheggiando i loro mezzi in una lunga fila sul lato adiacente alla Questura e svolgono lì la loro vita quotidiana.

Quella del transito di queste "carovane" è un fenomeno che il territorio modenese conosce bene da anni. Queste comitive si piazzano solitamente nei parcheggi pubblici e lì sostano per alcuni giorni. Altrettanto solitamente, le forze dell'ordine arrivano per identificare i presenti e invitarli a riprendere il viaggio verso altre destinazioni.

E' successo da ultimo in via Emilia Ovest non più di due mesi fa, quando alcuni nuclei nomadi si erano stabiliti nel parcheggio accanto al Parco Ferrari. In quel caso erano stato evidenti i segni di degrado - in particolare i rifiuti abbandonati e i danni alle colonnine della corrente elettrica - e si erano verificate tensioni con chi cercava di parcheggiare l'auto in quell'area.

Sull'insediamento nato in via Divisione Acqui interviene Fratelli d'Italia Modena: "“Abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni da residenti della zona preoccupati e, a seguito del sopralluogo che abbiamo fatto, possiamo affermare con certezza che si tratta di una sessantina di persone tra cui molti minorenni. La loro presenza oltre ad essere abusiva crea degrado e illegalità in una zona frequentata quotidianamente da tantissimi Modenesi".

"Il pericoloso silenzio dell’Amministrazione tutta, che ad oggi non ha ancora annunciato lo sgombero definitivo di questi personaggi, non fa altro che confermare la preoccupazione di Fratelli d’Italia sul tema del degrado e dell’illegalità che in questa città continuano a dilagare - spigano i meloniani in una nota - Muzzarelli batta un colpo e ripristini l’ordine e la legalità in quell’area.