Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Modena, nominati i primi 17 componenti

Sono stati nominati i primi 17 componenti del nuovo Consiglio d’indirizzo della Fondazione di Modena. Come da Statuto gli enti designanti hanno proceduto all’indicazione dei consiglieri: Silvana Borsari, Eleonora De Marco, Mirella Guicciardi e Matteo Tiezzi, designati dal Comune di Modena; Maurizia Gherardi e Massimiliano Morini dalla Provincia di Modena; Antonio Nicolini dal Comune di Sassuolo; Valerio Zanni dal Comune di Castelfranco Emilia; Andrea Iori dal Comune di Pavullo; Emanuela Bertini e Giuliano Carletti dalla Camera di Commercio di Modena; Valeria Marigo, Davide Mazzi e Valeria Venturelli sono stati designati dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Giuseppe Mucciarini e Sarah Olivero designati dal Centro Servizi Volontariato, d’intesa con il Forum Terzo Settore di Modena; e Silvia Menabue dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

I nuovi consiglieri sono stati nominati dal Consiglio d’indirizzo uscente, nel corso della seduta di ieri pomeriggio presso i locali di AGO Modena Fabbriche Culturali. Dei 17 nuovi consiglieri, 16 sono residenti da almeno tre anni in provincia di Modena, nel rispetto della percentuale minima dell’80% stabilita dallo Statuto della Fondazione, e sono in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza adeguati ai compiti da svolgere. Nella designazione, gli enti e gli organismi competenti si sono attenuti al principio dell’adeguata presenza di entrambi i generi. Le nomine diventeranno esecutive quando i componenti del nuovo Consiglio d’indirizzo, accettando formalmente la carica, dichiareranno la piena condivisione dei principi ispiratori e degli scopi della Fondazione, dei principi della Carta delle Fondazioni, nonché della disposizione secondo la quale la designazione non comporta rappresentanza di altri enti od organismi.

I consiglieri nominati saranno convocati il 15 maggio per l’elezione di ulteriori tre consiglieri cooptati. Ultima tappa del rinnovo delle cariche sarà, il 25 maggio, la seduta del nuovo Consiglio d’indirizzo per l’elezione del Presidente, del Consiglio d’amministrazione e del Collegio dei revisori. Tutti i componenti degli organi istituzionali della Fondazione resteranno in carica per quattro anni, fino all’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2026.

Approvato il Bilancio 2022

È positivo il Bilancio Consuntivo della Fondazione di Modena per l’anno 2022, particolarmente sfidante a causa del difficile contesto di mercato. È quanto certifica il documento approvato ieri, 28 aprile, nel corso della seduta del Consiglio di Indirizzo che ha chiuso il mandato 2019-2023 approvando il bilancio dell’ultimo anno con un attivo di poco inferiore al miliardo di euro, un patrimonio netto che, a valori contabili, supera gli 821 milioni di euro, ricavi finanziari per oltre 30 milioni e un avanzo d’esercizio che, con 23 milioni di euro, supera gli obiettivi fissati in sede di previsione, nonostante il periodo segnato da importanti elementi di instabilità.

Il risultato conseguito ha permesso di confermare un accantonamento complessivo di oltre 41 milioni di euro di fondi per le erogazioni, di cui 21 milioni destinati all’anno 2023 come previsto dal Documento Programmatico Previsionale e ulteriori 20 milioni a garanzia di stabilità per le erogazioni future. A tali disponibilità si aggiungono i quasi 21 milioni di euro destinati al Fondo dedicato alla riqualificazione dell’ex Ospedale Sant’Agostino, che portano così a oltre 62 milioni di euro le risorse complessivamente disponibili per l’attività erogativa.

Rispetto all’attività istituzionale, nel 2022 la Fondazione ha deliberato complessivamente 30,7 milioni di euro di erogazioni, comprensive degli stanziamenti per i progetti nazionali e degli impegni a valere sul Fondo Sant’Agostino. Al territorio di riferimento sono andati contributi per oltre 23 milioni di euro, distribuiti sulle tre aree strategiche Cultura, Persona e Pianeta.

Nello specifico, l’area Persona, con oltre 12,5 milioni di euro (comprensivi dei quasi 3,8 milioni di euro destinati ai progetti nazionali Fondo per la Repubblica digitale, Fondazione con il Sud e Povertà Educativa), è quella che vede assegnate le maggiori risorse (il 54,5% circa) e sostiene il più alto numero di progetti (102) distribuiti nelle sfide Welfare Inclusivo, Comunità Educante, Abitare Sociale e Lavoro Dignitoso. Segue l’area Cultura, con 100 progetti finanziati nelle sfide Nuove Professionalità, Cultura Creativa e Patrimonio Dinamico e un ammontare complessivo di contributi assegnati per oltre 9,3 milioni di euro (pari al 40,4% delle risorse impegnate). All’area Pianeta, che comprende sia le sfide più legate a crescita e città sostenibili che quelle volte all’impulso alle attività nel campo della ricerca e innovazione sul territorio, risultano assegnate risorse per poco meno di 5 milioni di euro (pari al 21,4% delle risorse impegnate) su un totale di 48 progetti sostenuti.

Nel Bilancio di Missione 2022 spicca per il suo impatto il bando “Italia Domani – Modena” realizzato in collaborazione con la Provincia e altre fondazioni bancarie del territorio per sostenere le capacità di progettazione degli enti locali nell’acquisizione dei fondi del PNRR, che ha visto premiati 21 progetti del territorio con contributi delle fondazioni per oltre 720.000 euro, che hanno già ottenuto quasi 5 milioni di euro di finanziamenti pubblici, con la possibilità di attrarre ulteriori risorse per complessivi 34 milioni di euro.

Al fine di fare emergere collegamenti e impatti diretti e indiretti delle attività della Fondazione rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, il Bilancio contiene una sezione con un’analisi volta a valutare il contributo di un campione di progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione rispetto a tali obiettivi, da cui si evidenzia come, in termini di risorse destinate, gli SDGs maggiormente perseguiti sono quelli su Istruzione di Qualità (SDG 4), Città più inclusive, sicure e sostenibili (SDG 11), Occupazione e Lavoro Dignitoso (SDG 8) e Riduzione delle Disuguaglianze (SDG 10).