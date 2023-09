Carpi, Novi e Mirandola: nomine nuovi parroci e Amministratori Parrocchiali 

Il vescovo di Carpi, monsignor Erio Castellucci ha nominato nuovi parroci nella diocesi di Carpi:

, attuale parroco di San Nicolò in Carpi, parroco delle parrocchie della Natività della B.V. Maria di Fossoli, della Conversione di San Paolo Ap. di Budrione e di Santa Giulia di Migliarina; don Germain Kitcho Dossou , attuale parroco delle parrocchie di San Martino V. di San Martino Spino e di San Biagio di Gavello parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo di Novi di Modena;

, attuale amministratore parrocchiale di San Francesco in Carpi, amministratore parrocchiale anche della parrocchia di San Nicolò; don Arnaud Giegue Tametsop, attuale vicario parrocchiale a Mirandola, amministratore parrocchiale delle parrocchie di San Martino V. di San Martino Spino e di San Biagio di Gavello;

A Novi sarà monsignor Castellucci stesso ad incontrare la comunità nel corso della celebrazione eucaristica in onore del Patrono venerdì 29 settembre. A partire dalla serata di oggi, 25 settembre a Fossoli, il Vicario Generale monsignor Ermenegildo Manicardi incontrerà i consigli pastorali e le comunità parrocchiali interessate all’accoglienza dei nuovi Pastori: domenica 1° ottobre a San Martino Spino e Gavello nel corso delle messe festive; lunedì 2 ottobre i consigli pastorali riuniti di San Nicolò e San Francesco a Carpi.

Vicari Parrocchiali

All’inizio del nuovo anno pastorale altri avvicendamenti riguardano i vicari parrocchiali:

, dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Madonna della Neve di Quartirolo di Carpi; Don Amal Chirayl Johnson , dalla parrocchia del Corpus Domini a Santa Maria Maggiore di Mirandola;

, dalla parrocchia della Cattedrale al Corpus Domini di Carpi; Don Tinu Thommassery Jacob, dalla parrocchia della Madonna della Neve di Quartirolo di Carpi alla Cattedrale.

"Il Vescovo Erio, unito alla Diocesi, ringrazia i Sacerdoti per la loro disponibilità ad assumere queste nuove responsabilità, luminosa testimonianza di amore alla Chiesa di Carpi. Alle comunità parrocchiali coinvolte rivolge l’invito ad accogliere con affetto i Sacerdoti, specie i più giovani, sostenendoli con la fattiva collaborazione e con la preghiera così da facilitare il loro felice inserimento nella comunità per una serena prosecuzione della vita parrocchiale", si legge in una nota.