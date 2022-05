Nonantola, lavori sulla SP14 rimandati, nessuna chiusura della strada prevista

A Nonantola, sono posticipati alla prossima settimana i lavori sulla strada provinciale 14 al confine con Castelfranco Emilia, per il consolidamento del canale Chiaro in un tratto lungo circa 50 metri.

Per questa ragione, la chiusura della strada prevista per questa notte a partire dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00 di sabato 7 maggio, è rimandata e non vi sarà alcuna interruzione del transito stradale.

La chiusura, che verrà effettuata la prossima settimana, si rende necessaria per eseguire i lavori di asfaltatura del tratto stradale interessato, nell'ambito dell'intervento del Consorzio di bonifica di Burana di ripristino di un tratto spondale del canale attualmente collassato, partiti lo scorso 9 febbraio e sul quale è istituito un senso unico alternato con semaforo, attivo 24 ore su 24, che resterà attivo fino alla fine dei lavori.