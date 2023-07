Nonantola premiata alla 30esima edizione di “Comuni Ricicloni”

Importante riconoscimento per Nonantola alla 30esima edizione di “Comuni Ricicloni”. L’Assessora all’Ambiente Tiziana Baccolini ha ritirato il premio come “Miglior Comune Rifiuti Free” sopra i 15mila abitanti nella regione Emilia Romagna.

“Comuni Ricicloni” è lo storico dossier di Legambiente che fa il punto sull’impegno degli italiani e delle singole comunità nella raccolta differenziata e l'efficace valorizzazione dei rifiuti e premia i comuni che ottengono i risultati più virtuosi. Nonantola, nel 2022, ha raccolto in modo differenziato l'86% dei rifiuti, con un residuo secco di 49 kg procapite, ben al di sotto dei 75 kg, soglia limite per essere considerati comuni rifiuti free.

"Un importante riconoscimento di cui possiamo andare orgogliosi, frutto di un lavoro di squadra - afferma l'assessore all'Ambiente Tiziana Baccolini- che è doveroso condividere. Sicuramente con Geovest, il nostro gestore che da sempre mette in atto azioni virtuose per la riduzione e la separazione dei rifiuti ma anche con i cittadini che ogni giorno si impegnano per conferire in modo adeguato, non ultime le associazioni di volontariato che ci aiutano a tenere pulito il territorio e che lavorano per sottrarre materiali ancora riutilizzabili dai rifiuti."

Per quanto riguarda i dati nazionali secondo l’ultimo report, relativo ai dati del 2022, sono 629 (+39 rispetto alla scorsa edizione) i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg. Il numero più alto finora raggiunto nell'ambito dell’iniziativa.

La presentazione dei risultati e la premiazione di Comuni Ricicloni 2023 si è tenuta il 6 luglio, durante la terza giornata dell’Eco-Forum 2023, la conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata a Roma da Legambiente.