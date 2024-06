Notte Rossa, grande successo per l'evento di Maranello

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

In migliaia a Maranello per la Notte Rossa. Grande successo nella città del Cavallino Rampante per la undicesima edizione della festa andata in scena sabato 29 giugno: diverse migliaia di persone sono arrivate a Maranello per partecipare all’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con il Consorzio Terra del Mito e Ferrari, che ha coniugato la passione per i motori, gli spettacoli e l’intrattenimento.

Una grande festa popolare che ha avuto tra i momenti di più forte richiamo l’apertura dello stabilimento della Ferrari, attraversato da migliaia di persone, il lungo “fiume rosso” con decine di auto del Cavallino in parata per le strade cittadine, lo spettacolo delle fontane danzanti nel piazzale del Museo.

Tra i momenti più apprezzati dal pubblico l’apertura del Grande Cuore dei tifosi Ferrari, il talk organizzato da Ferrari Club Italia con i protagonisti dell’automotive come Flavio Manzoni, il designer del Cavallino, e Fabio Menegon di Ferrari Classiche, l’omaggio allo storico meccanico Gisberto Leopadi, assunto in Ferrari nel 1947, l’esposizione in piazza di modelli iconici del Cavallino a 12 cilindri, le mostre con le riproduzioni delle scene della Formula 1 realizzate con i diorami e i mattoncini Lego. E poi ancora gli spettacoli, con gli artisti circensi del Circo Rosso a intrattenere e meravigliare, sul palco e nelle piazze cittadine, la musica e gli show diffusi, e il suggestivo volo in mongolfiera proposto allo stadio.

Senza dimenticare la solidarietà: la Notte Rossa ha ospitato anche la vendita dei gadget (magliette, zainetti, cappellini) con il ricavato devoluto alla formazione all’utilizzo dei defibrillatori per il progetto Maranello Cardioprotetta, e con l’omaggio dal palco alla raccolta fondi dello scorso anno che ha permesso di contribuire ad acquistare un mezzo di soccorso per il Comune di Lugo, colpito dall’alluvione in Romagna nel maggio 2023. Il cuore di Maranello continua a battere per Ferrari e non solo.