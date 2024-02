Servizi sociali, a Modena attivo un numero unico e multilingue

Da giovedì 15 febbraio è attivo il nuovo servizio telefonico per gli utenti del Settore Servizi Sociali dedicato ai servizi al cittadino.

Telefonando allo 059 203 4444 si possono contattare i Poli territoriali 1, 2, 3, la Segreteria del Servizio Sociale Territoriale e l’Ufficio casa. Al nuovo numero unico di accesso risponde una voce automatica in quattro lingue: italiano, inglese, francese, arabo. Una volta selezionata la lingua desiderata, il risponditore fornisce le indicazioni per contattare l'ufficio cercato con i relativi giorni ed orari di apertura.

Inoltre, dal 15 febbraio tutte le chiamate dirette ai vecchi numeri di Poli territoriali, Segreteria del Servizio territoriale e Ufficio casa saranno dirottate al risponditore automatico. Il nuovo centralino dei Servizi sociali del Comune di Modena consente anche di mettere in attesa la chiamata con apposita informazione e senza perdere la priorità acquisita, nel caso tutti gli operatori disponibili fossero impegnati in altre conversazioni telefoniche.

“Nell’ottica di rendere i servizi più vicini ai cittadini e meglio accessibili – afferma l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli – accanto al grande sforzo riorganizzativo che ha interessato in questi ultimi anni i Servizi sociali e in particolare i Servizi territoriali, stiamo lavorando anche su aspetti più propriamente comunicativi. Siamo infatti ben consapevoli quanto sia importante per i nostri utenti, un’utenza sempre più complessa e diversificata anche dal punto di vista dei bisogni ma anche da quello linguistico, contattare il servizio giusto e in tempi rapidi”. Il nuovo centralino intende quindi potenziare il servizio al cittadino con un unico numero di accesso facile da ricordare; migliorandone l'accessibilità, la comprensione visto che le informazioni sono fornite in più lingue e anche la qualità del lavoro delle operatrici che dall’altro capo del telefono, in quanto dotate di cuffie e microfono, possono più agevolmente parlare con l’utente e consultare il sistema informativo dei Servizi sociali.