Vieni in Italia con me, il nuovo menu "capovolto" dello chef Bottura

Massimo Bottura ha visitato nelle scorse ore la mostra “Punti incrociati: Moda, Motori e Design”, l'esposizione all'interno della Chiesa di San Carlo inaugurata durante il Motor Valley Fest che tratteggia la storia del distretto Emiliano attraverso le molteplici evoluzioni della maglieria dagli anni ‘60 fino a oggi.

Per lo chef modenese è stata l'occasione per lanciare qualche suggestione circa il nuovo menù dell'Osteria Francescana, pronto a debuttare per stupire e appagare i palati dei clienti che ogni giorno giungono in via Stella da ogni parte del mondo. "Dal lockdown in poi abbiamo lavorato come una squadra cercando di pensare al futuro e creare il futuro. Il futuro no è un luogo, è uno stato mentale. Il futuro è anche coraggioso: il cittadino del futuro è un uomo coraggioso. Per essere visionari devi avere sempre un piede nel passato per sapere da dove vieni e l'altro nel futuro. Il presente lo hai già scritto", ha spiegato lo chef.

Cosa ci sarà quindi da aspettarsi sulle tavole della Francescana: "Il nuovo menù si chiama Vieni in Italia con me. Un inno all'Italia, un'Italia diversa. Un'Italia senza preconcetti: non più nord, centro e sud, ma l'Italia come Paese. Però vista con gli occhi del bambino. Però vista da sotto al tavolo, da chi guarda e vede tutto sottosopra. Quindi inizia con un babà e un panettone riempito di cotechino e lenticchie e finisce con gli spaghetti e la caprese. E' gestito tutto in un modo completamente diverso".

"Ecco, questo è quello che io penso: penso che il futuro sia proprio questo. L'Italia ha la possibilità di vedersi e comunicare al mondo al bellezza, la luce, ciò che è. Però va guardata in una chiave critica e mai nostalgica", conclude Bottura.