Vigili del Fuoco, in servizio a Modena una nuova autobotte

Un mezzo "leggero" utile per interventi rapidi e rifornimenti

E' entrata in servizio operativo ieri la nuova autobotte assegnata dal Dipartimento Vigili del Fuoco al Comando di Modena. Il mezzo speciale, realizzata su telaio SCANIA dalla ditta BAI di Brescia, è dotato di serbatoio da 7400 litri di acqua e dotata di pompa a controllo elettronico in grado di fornire una portata massima di 2500 litri al minuto. Può trasportare diverse dotazioni per gli incendi e un equipaggio di tre persone.

Questa fornitura si aggiunge ad altre giunte in questi ultimi anni - tra le più importanti un'autoscala, 2 autopompe, 3 pickup in assetto AIB - che hanno permesso un importante ammodernamento del parco mezzi del Comando modenese.