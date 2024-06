Nuova Esselunga: stop alla circolazione in via Canaletto Sud

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Da lunedì 1 a mercoledì 3 luglio, la circolazione in via Canaletto sud sarà sospesa su entrambe le carreggiate nel tratto tra via Finzi e via Gorrieri. Questa misura è necessaria per consentire i lavori di installazione di una linea fognaria e di una linea telefonica interrata a servizio del nuovo fabbricato Esselunga in corso di realizzazione.

Percorsi alternativi consigliati

Per limitare i disagi, sono stati predisposti percorsi alternativi:

Chi proviene da via delle Suore: via Canaletto sud, via Montessori, via Montalcini, via Attiraglio, e nuovamente via Canaletto sud.

Chi proviene da via Montessori: via Fanti e via Canaletto sud.

In prossimità dei lavori sarà vietata la sosta con rimozione forzata e il limite massimo di velocità sarà di 30 km/h.

Il Piano di sviluppo di Esselunga

Il progetto di Esselunga prevede la riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario, con la realizzazione di una struttura di vendita di 2.500 metri quadrati che aprirà entro fine anno. Il piano include:

Un parcheggio multipiano da circa 300 posti auto, che sarà ceduto all’Amministrazione comunale.

Un parco e aree a verde pubblico.

Un’area residenziale con 174 alloggi, percorsi ciclopedonali, ulteriori parcheggi e infrastrutture viarie.

Tra queste infrastrutture vi è una nuova via di collegamento tra via Canaletto e via Rita Levi Montalcini. È inoltre in corso la realizzazione di una rotatoria tra via Romania e viale Finzi, che includerà un percorso ciclopedonale di 3 metri di larghezza, collegandosi al percorso realizzato dal Comune nell’ambito del progetto del Bando periferie.

Interventi di competenza comunale

Nell’area dell’ex Consorzio Agrario, la società di trasformazione urbana Cambiamo spa è incaricata di realizzare: