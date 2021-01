Una nuova postazione "Defibrillatore Automatico Esterno" a Sassuolo

E’ stata inaugurata questa mattina, all’esterno della sede del Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana, la nuova postazione dotata di Defibrillatore Automatico Esterno.

A seguito di una ricognizione delle necessità dei comitati da parte di Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross - Comitato Nazionale, il Comitato sassolese ha ricevuto in donazione nelle scorse settimane un defibrillatore della Lifepack che ha deciso di mettere a disposizione della comunità istallandolo all'esterno della sede.

L’Associazione La Calzetta ha poi provveduto, attraverso il ricavato delle proprie iniziative, ad acquistare un totem porta-defibrillatore, termoregolato e allarmato, donandolo alla Croce Rossa.

“Si tratta della dimostrazione di come la sinergia tra associazioni porti vantaggio all’intera città – ha dichiarato il Vicesindaco di Sassuolo Camilla Nizzoli – e, quando due associazioni hanno come obiettivo comune l’aiuto al prossimo, la collaborazione non può che nascere spontanea”.

“Il primo giorno dell’anno è l’occasione migliore – ha affermato il Presidente del Comitato di Sassuolo di Croce Rossa Italiana Carlo Alberto Venturelli – per mettere a disposizione di tutta la città una nuova postazione dotata di uno strumento in grado di salvare una vita”.