Nuovi kit per la raccolta differenziata a Modena: ecco lo sportello per tutte le informazioni

È aperta, presso la sede Hera di via Razzaboni 80, la Casa Smeraldo, uno spazio interamente dedicato alla riorganizzazione dei servizi ambientali.

La Casa Smeraldo è un ambiente polifunzionale, all’interno del quale sono presenti operatori dedicati e numerosi servizi, che rimarrà a disposizione dei modenesi fino a luglio 2023, così da fornire consigli e supporto per guidare l’intera città verso le nuove modalità di raccolta differenziata.

Nel tentativo di assicurare il miglior servizio, nel progettare la Casa Smeraldo e le attività previste al suo interno Hera ha immaginato un ambiente accogliente e accessibile da tutti. Nelle immediate vicinanze è presente un’ampia zona per il parcheggio, tutti gli accessi sono dotati di rampe e sono previste modalità di attesa preferenziali per le future mamme, gli anziani e le persone con disabilità.

Gli orari di apertura, poi, sono tali da offrire la massima flessibilità, anche a chi lavora: la Casa Smeraldo, infatti, è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato –con la sola esclusione delle domeniche e dei festivi – con orario continuato dalle 9 alle 18.

Una particolare attenzione è stata poi riservata a chi deve recarsi alla Casa Smeraldo assieme ai figli piccoli: per loro, infatti, è presente un’area “ricreativa”, così da consentire ai più giovani di trascorrere con più leggerezza gli eventuali tempi di attesa.

Passaggi graduali, quartiere per quartiere

Il cambio dei servizi ambientali avverrà in modo progressivo: in questo momento sono in corso le modifiche nelle ZAI, nel forese e nelle Frazioni modenesi. Pertanto, la Casa Smeraldo per ora è dedicata a queste zone e, proprio per evitare tempi di attesa eccessivi, invitiamo i cittadini che ancora non sono coinvolti dalla riorganizzazione ad attendere il turno della loro zona.

Tutte le caratteristiche della nuova raccolta rifiuti di Modena

Nei prossimi mesi i servizi ambientali di Modena saranno riorganizzati in modo da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese due diversi modelli di raccolta rifiuti: una parte della città, composta dal centro storico, dalle ZAI (Zone Artigianali e Industriali) e dal forese – la periferia a bassa densità abitativa della città – sarà servita dal porta a porta integrale. In queste zone ci saranno raccolte domiciliari per tutte le principali tipologie di rifiuti.

Nei centri abitati delle frazioni e nei quartieri residenziali della città ci sarà invece un sistema misto, in cui le raccolte porta a porta di carta e plastica coesisteranno con la presenza di cassonetti stradali per indifferenziato, organico, vetro e sfalci verdi. Anche i cassonetti verranno sostituiti: per l’indifferenziato, in particolare, verranno collocati nuovi contenitori apribili solo con una tessera, la Carta Smeraldo (o, installando l’APP Il Rifiutologo, anche con uno smartphone Android).

I contenitori stradali, comunque, saranno sempre a disposizione di tutti. In questo modo, in caso di necessità, anche famiglie e imprese raggiunte dal porta a porta integrale potranno sempre scegliere di utilizzarli, integrando così i servizi a loro specificamente dedicati.

In ogni caso, tutti i modenesi – tanto le famiglie quanto le imprese – dovranno dotarsi di alcune attrezzature per poter separare e conferire correttamente i loro rifiuti. Nel caso del sistema misto, il kit di attrezzature sarà composto dalla Carta Smeraldo, che consentirà di aprire i cassonetti dell’indifferenziato, da una pattumella sottolavello per i rifiuti organici (e dei relativi sacchetti in plastica compostabile e biodegradabile) e da una dotazione di sacchi gialli e azzurri per la raccolta, rispettivamente, di plastica/lattine e carta. Per le rimanenti frazioni di rifiuti (organico, sfalci verdi e vetro) rimarranno a disposizione dei cittadini i contenitori stradali. Nel caso del porta a porta integrale, oltre a queste attrezzature verranno assegnati anche i bidoncini individuali per l’indifferenziato, il vetro e l’organico. Di entrambi i kit fanno parte anche diversi materiali informativi, incluso il calendario per l’esposizione delle varie tipologie di rifiuto, specifico per ogni zona.

Seguendo la progressiva estensione delle nuove modalità di raccolta differenziata alle varie parti della città, i tecnici Hera passeranno casa per casa a distribuire i kit. Qualora i tutor non trovino nessuno in casa o l’attività risulti in lieve ritardo rispetto ai programmi, in ogni caso, i kit potranno essere ritirati presso la Casa Smeraldo dove, inoltre, gli informatori ambientali di Hera saranno a disposizione dei cittadini per illustrare loro il funzionamento del nuovo cassonetto con calotta, per spiegare le corrette modalità di separazione e conferimento dei rifiuti e per raccogliere suggerimenti e segnalazioni sui servizi ambientali.

“Quello messo a punto da Hera e dal Comune di Modena – dichiara Paolo Paoli, Responsabile Servizi Ambientali dell’area Modena del Gruppo Hera – è un modello di raccolta che, a regime, consentirà di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata. È un sistema insieme efficiente e flessibile, che lascerà sostanzialmente immutate le buone abitudini domestiche che i cittadini modenesi già hanno nel separare i rifiuti, promuovendo un’ulteriore riduzione dell’indifferenziato. È un passo deciso verso una sempre maggiore valorizzazione dei rifiuti in risorse e dunque verso l’economia circolare”.