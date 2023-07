Nuova veste per il Conad di San Prospero: ampliato il vendita

Buone notizie per i cittadini di San Prospero dove riapre il Conad City di via Canaletto con un ventaglio di novità per un’esperienza di spesa completa e che valorizza le migliori produzioni del territorio.

L’intervento di ristrutturazione ha visto l’ampliamento degli spazi di vendita, oltre all’introduzione delle migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale: dagli innovativi sistemi d’illuminazione con luci a led, agli impianti di refrigerazione di ultima generazione che garantiscono un notevole risparmio energetico, oltre all’implementazione di etichette elettroniche per ridurre lo spreco di carta.

All’interno dello store, particolare attenzione viene dedicata alle eccellenze del territorio e ai prodotti de “I Nostri Ori” come la mortadella “La Favola Palmieri”, il lambrusco di Sorbara e l’aceto balsamico locale. Presente il reparto ortofrutta, enfatizzato con l’inserimento delle migliori referenze locali e con l’ampliamento della sezione dedicata a piante e fiori, la macelleria, a libero servizio, con gustose preparazioni pronte a cuocere e ready to eat; ed il reparto panetteria e pasticceria, con pane, dolci, pizze e focacce sfornate giornalmente. Completano l’offerta, un’area dedicata ad i prodotti healthy e la cantina vini con le migliori etichette del territorio emiliano.

“Il 2023 rappresenta per la nostra squadra, un anno all'insegna delle sfide: quelle che determinano chi siamo, quelle in cui si riflettono i nostri valori e gli obiettivi che vogliamo raggiungere con coraggio. – dichiara Nicola Reggianini, Socio di Conad Nord Ovest – È per questo motivo che, dopo un quarto di secolo, abbiamo deciso di affrontare l’ampliamento e la completa ristrutturazione del punto vendita di San Prospero, che si presenta completamente rinnovato in ottica green, grazie all’introduzione degli impianti di refrigerazione a basso consumo ed il sistema di illuminazione con luci a led. Inoltre, il supermercato, presenta un aspetto totalmente rinnovato nel reparto dei freschi con una proposta più mirata alle esigenze dei nostri consumatori, senza dimenticare la nostra storia che per tre generazioni ci ha visto protagonisti delle sfide commerciali del nostro territorio. Un particolare ringraziamento va ai miei collaboratori e alla Cooperativa: una vera e propria squadra che, fin da subito, ha creduto nel progetto. Infine, un sentito grazie ai miei genitori che mi hanno supportato durante tutto il percorso”.

Il supermercato, inserito all’interno di un contesto commerciale nel centro storico, si sviluppa su 400 mq di superficie di vendita, conta 3 casse tradizionali e impiega 14 persone. Il negozio dispone di un parcheggio dotato di 30 posti auto, accetta buoni pasto e buoni celiachia. Il punto vendita è aperto tutti i giorni con orario continuato dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. Il numero di telefono per richiedere le informazioni è lo 059 906433.

Nel giorno di riapertura e fino al 9 luglio previste numerose attività di scontistica per tutti i clienti.