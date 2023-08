Nuove piste ciclabili a Carpi. Si completerà il comparto fra le vie Griduzza e Canalvecchio

La Giunta ha approvato il progetto di completamento delle opere di urbanizzazione primaria del “Comparto C1” tra le vie Griduzza, Canalvecchio e la 468 Motta, aggiornandolo all’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

Un intervento molto atteso da residenti e cittadini della zona per completare quanto previsto e non portato a termine, causa fallimento, da una delle ditte attuatrici al tempo della realizzazione del quartiere.

I lavori, dall’importo complessivo di 488.472,17 euro, consisteranno nella realizzazione di un tratto di pista ciclabile lato via Canalvecchio (lungo circa 730 metri per tre metri di larghezza comprensivo di cordoli, realizzato con masselli autobloccanti anti-sdrucciolo modello “trolley”) per completare il collegamento in sicurezza tra la frazione di San Marino e il centro del capoluogo, e nella realizzazione di aree verdi a corredo del comparto, con l’obiettivo di rendere la zona sempre più accessibile, funzionale e gradevole.

Previsti anche impianti di illuminazione e irrigazione, opere idrauliche, interramento della linea telefonica e nuova segnaletica stradale.

L’impegno dell’Amministrazione è quello di affidare i lavori entro la fine dell’anno in modo da completarli nel 2024.