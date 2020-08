Telecamere in viale Gramsci, installate anche nel "cuore" dell'area dello spaccio

La realizzazione degli orti segna il completamento dei lavori per la riqualificazione e l’ampliamento del parco di viale Gramsci, avviato dall'Amministrazione mesi fa con una spesa di mezzo milione di euro.

Nel primo stralcio dell’intervento sono stati realizzati un campetto da calcio e un campo da basket attrezzati, due nuove aree giochi, un’area cani; mentre con il secondo stralcio (del valore di 250 mila euro, finanziati per 145 mila euro con fondi propri del Comune e per i restanti 105 mila euro con contributo della Regione Emilia Romagna) è stata completata l’area ortiva recintata.

Inoltre, nel nuovo parchetto di via Gramsci sono già in funzione tre telecamere collegate al sistema di videosorveglianza cittadino e due ulteriori occhi elettronici sono stati collocati nelle ultime settimane lungo il viale, alle intersezioni con via Toniolo e con via Pio Donati.

Infine, giovedì 6 agosto è stata ultimata anche l’installazione di altre due telecamere nei pressi della farmacia, una fissa per monitorare l’inizio del viale e l’altra dome che sorveglia anche l’accesso transitabile che lo collega a via del Mercato. Proprio queste ultime due installazioni saranno cruciali - o almeno si spera - nel contrasto allo spaccio, che da anni trova in quell'area la sua più fervida attività.