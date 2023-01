Nuovi agenti di Polizia di Stato a rinforzo della Questura, già operativi su Modena e Carpi

Il Questore di Modena, Silvia Burdese ha incontrato i 19 dipendenti del ruolo Agenti/Assistenti assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Questura di Modena, di cui tredici in potenziamento dell’organico, come da Piano annuale di progressivo incremento delle risorse umane che tiene conto anche dei prossimi pensionamenti e gli altri, in avvicendamento.

10 sono Agenti in prova, che hanno frequentato il 218° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato presso le Scuole di Trieste, Peschiera del Garda e Caserta con pregresse esperienze pluriennali nell’Esercito e nella Marina Militare. Tra il personale effettivo neoassegnato, vi sono operatori provenienti da Milano, Bologna, Genova, Piacenza e Nuoro, che possono contare su importanti professionalità ed esperienza maturate negli anni presso altre Questure, nella Polizia Stradale, nella Polizia di Frontiera e nei Reparti Mobili.

Il personale verrà impiegato in primis nella Squadra Volante in attività di prossimità e di controllo del territorio nel capoluogo e a Carpi e a potenziamento del front office degli Uffici Immigrazione e

Passaporti, ufficio che al momento ha carichi di lavoro molto consistenti per le straordinarie richieste di istanze presentate. Al termine di un momento di presentazione ed informazione, che si è svolto nell’Aula “Emanuele Petri”, nel corso del quale sono state enucleate le priorità operative della sicurezza a Modena e in provincia, il Questore ha rivolto a tutti i migliori auguri di buon lavoro, motivando ognuno ad affrontare con impegno e professionalità i compiti affidati per la sicurezza di questo territorio.