Nuovi giochi per bambini al parchi Amendola, Pertini e a Portile

Saranno a disposizione dei bambini dal fine settimana di Ferragosto i nuovi giochi installati al parco Amendola e al parco Pertini mentre è già accessibile quello collocato nel parco Chiossi a Portile.

L’intervento, del valore complessivo di circa 20 mila euro, è stato realizzato per sostituire vecchi giochi danneggiati dall’uso, dando così una risposta alle segnalazioni specifiche arrivate dai cittadini e dai Quartieri. I lavori sono durati circa una settimana e sono stati coordinati dai tecnici del servizio Lavori pubblici e manutenzione della città del Comune di Modena.

Al parco Amendola, nell’area giochi che si trova davanti alle scuole Pisano, è stato posato un nuovo fondo in ghiaia antitrauma sul quale sono stati installati un poligioco a castello, composto da altalena, scivolo e arrampicata, e due nuovi giochi a molla.

Anche al parco Pertini sono in corso di installazione due nuovi giochi a molla, mentre al parco Chiossi di Portile è stata leggermente spostata l’area giochi poiché la vecchia pedana è stata danneggiata da una radice. È stata posata, quindi, una nuova pedana antitrauma e installato un nuovo gioco, già a disposizione dai bambini. Nelle prossime settimane è prevista la riparazione di un altro gioco a molla in questo momento non utilizzabile.

E un nuovo gioco, in sostituzione di quello vecchio e ormai troppo danneggiato dall’uso, sarà collocato in settembre anche in piazza Matteotti: si tratta di un poligioco adatto anche ai bambini molto piccoli che permette di arrampicarsi in sicurezza. È in progettazione, infine, la posa di nuovi giochi a Ganaceto e nel parco Mutilati e invalidi di guerra nel Quartiere 2.

Gli interventi di sostituzione e installazione di nuovi giochi fanno parte del programma di manutenzione ordinaria dei giochi del Comune che prevede una spesa di circa 280 mila euro per eseguire i controlli e gli interventi di riparazione e sostituzione necessari per mantenere in sicurezza i 930 giochi per bambini distribuiti in 130 aree verdi pubbliche di Modena.