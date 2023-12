Organici della Polizia di Stato, assegnati a Modena venti nuovi ispettori

Venti nuovi ispettori sono stati assegnati alla Questura di Modena dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Questura di Modena, alcuni in avvicendamento a pari qualifica trasferiti ad altra sede, altri in potenziamento dell’organico, tenendo conto anche dei collocamenti in quiescenza.

Si tratta di 18 neo Vice Ispettori, vincitori di concorso interno, che hanno appena concluso il 18° Corso di formazione per Ispettori presso la scuola POL.G.A.I. di Brescia, il C.A.P.S. di Cesena e le Scuole della Polizia di Stato di Alessandria, Peschiera e Vibo Valentia, alcuni già in servizio in Uffici della provincia con diversa qualifica, dove hanno potuto maturare professionalità e competenze. A questi si affiancano due Ispettori trasferiti uno dalla Sezione Polizia Stradale di Biella e dall’Ufficio Ordine e Sicurezza Pubblica del Dipartimento della P.S., con esperienze specifiche importanti. Tra il personale neoassegnato, molti vantano una formazione scolastica di livello universitario.

Il Questore ha incontrato i nuovi ispettori, illustrando le dinamiche locali e le priorità dei servizi della Polizia di Stato in Provincia, ed ha espresso le più vive congratulazioni per il significativo traguardo con l’augurio di un buon lavoro.

"L’arrivo dei nuovi Ispettori consentirà di rafforzare le articolazioni interne della Questura e dei Commissariati sia per attività più strettamente operative che per quelle facenti capo alla Divisione Anticrimine e all’Ufficio Immigrazione, particolarmente impegnati in questo periodo sulle dinamiche relative alla violenza giovanile e di genere e sul fronte dell’immigrazione irregolare", si legge in una nota della Questura.