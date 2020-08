Policlinico di Modena, cambiano i percorsi di accesso per il pubblico

Da lunedì 10 agosto ingressi 1 e 3, verranno dedicati esclusivamente agli utenti in entrata al corpo centrale del Policlinico mentre l’ingresso 2 è stato dedicato esclusivamente all’uscita. I nuovi percorsi sono indicati dalla segnaletica a pavimento.

È importante ricordare che occorre presentarsi alle visite con un anticipo massimo di 15 minuti altrimenti occorrerà attendere fuori. Inoltre, è utile rammentare che non è consentito accedere alle visite con accompagnatori salvo che si tratti di pazienti minori o non autosufficienti.

Si ricorda che i pazienti con problemi di deambulazione possono accedere alla struttura tramite il Punto d’Accoglienza e Dimissione, attivo dal lunedì al venerdì 7-19 e sabato 7,30-13,30, all’interno dell’area ex Pronto Soccorso (ingresso 5), situata in prossimità dell’ingresso centrale (ingresso 1) che assicura al paziente con difficoltà di movimento l’accesso e l’uscita dalla struttura ospedaliera in condizione di comodità e sicurezza.

Infine, si ricorda che dal 22 luglio, l’ingresso dal lato del BAR interno non è più accessibile all'utenza.