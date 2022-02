Polizia di Stato, sette nuovi Ispettori da oggi in servizio in Questura

Ieri mattina il Questore Silvia Burdese ha incontrato gli Ispettori neoassegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Questura di Modena, alcuni in avvicendamento altri in potenziamento dell’organico. Si tratta di quattro neo Vice Ispettori che hanno appena concluso il XV Corso di formazione per Ispettori presso l’Istituto di Nettuno, con professionalità maturate nelle pregresse qualifiche di Agenti e Assistenti, sia nel capoluogo che in altre regioni.

Traferiti in sede anche tre Ispettori, di cui una con qualifica apicale di Ispettore Superiore, già in servizio presso altre Questure, con esperienze specifiche importanti in diversi ambiti operativi.

Al termine di un momento di formazione e informazione – presenti i Dirigenti della Questura, sulle dinamiche locali e le priorità dei servizi della Polizia di Stato in Provincia, gli stessi sono stati avviati nel nuovo incarico, che li vedrà impiegati in prima linea nei servizi di controllo del territorio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico di Modena e del Commissariato di Carpi, nonché nelle articolazioni maggiormente impegnate nelle attività di back office sulla trattazione di stranieri irregolari e posizioni soggettive di spiccata pericolosità sociale, quali sono l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine.