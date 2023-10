Nuovo anno scolastico al CFP Nazareno: accolti 180 allievi

Sono state avviate nei giorni scorsi le attività FP (Istruzione e Formazione Professionale) del CFP Nazareno. Sono oltre 180 gli allievi che parteciperanno ai percorsi formativi per l’anno scolastico 2023-2024, tra questi 31 sono iscritti ai percorsi per il Diploma professionale di IV anno.

Nei primissimi giorni si è svolta la fase di accoglienza dei nuovi arrivati a cura dei formatori e dei tutor, un momento importante e “diffuso”; questa prima fase, infatti, si è svolta negli ambienti dell’Istituto di via Peruzzi e in altri luoghi strategici, come il Bistrò53 e il campo da rugby di Via Nuova Ponente, dove i partecipanti hanno potuto svolgere giochi e attività di socializzazione.

"Questa fase è necessaria per agevolare l’inserimento e creare un clima favorevole: accogliere le persone – per il CFP Nazareno – viene prima di cominciare la didattica a pieno ritmo, è parte della mission anche professionale."

Terze e quarte annualità sono state invece coinvolte a partire da giovedì 21 settembre negli eventi dell’“Emilia Food Fest” dove i giovani studenti hanno potuto cimentarsi nella preparazione e nel servizio della Cena di Gala d’apertura, animando poi, nei giorni successivi, i laboratori didattici per le scuole e il laboratorio dedicato ai bambini intitolato “Mani in pasta”: qui gli allievi del CFP hanno potuto guidare i piccoli chef nella produzione di squisite piadine romagnole, dall’impasto, all’assemblaggio, fino alla presentazione.

Successivamente, nella giornata di sabato 23, la classe del IV anno di cucina guidata dallo chef Domenico della Salandra ha presentato, in un partecipatissimo show-cooking davanti al Teatro Comunale di Carpi, il “Piatto di Emilia Food Fest” per il 2023: Riso del Delta del Po IGP con melanzane affumicate e Squacquerone di Romagna DOP.

"Si tratta - dichiarano dal cfp Nazareno - di un inizio di anno ad elevata intensità per gli allievi del CFP Nazareno, guidati dall’esperienza dei docenti di cucina e di sala oltre che dai professori, con cui fin dai primi giorni hanno potuto entrare concretamente dentro alla professione nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza, attraverso queste esperienze a contatto diretto con le persone che arricchiscono sia il loro “bagaglio” tecnico-professionale che quello emotivo-relazionale."