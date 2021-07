Nuovo Direttore sanitario al Ramazzini di Carpi. Arriva il dottor Francesco Casulli

Il dirigente subentra al dottor Andrea Ziglio che ricoprirà un incarico in un’altra azienda sanitaria

Cambio nella dirigenza sanitaria dell’ospedale Ramazzini di Carpi. In questi giorni prende servizio il nuovo Direttore, il dottor Francesco Casulli, il quale subentra ad Andrea Ziglio che lascia l’Azienda USL di Modena per un nuovo incarico all’IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) dell’Azienda USL di Bologna.

Ed è proprio dall’Azienda USL di Bologna che proviene il nuovo Direttore sanitario del Ramazzini. Classe 1971, il dottor Casulli ha alle spalle una lunga esperienza in qualità di Dirigente medico e Responsabile sanitario nelle varie strutture ospedaliere dell’azienda sanitaria felsinea: negli ultimi dieci anni ha infatti ricoperto il ruolo di Dirigente medico nella disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e in precedenza ha ricoperto incarichi di Dirigente medico e Direttore sanitario in strutture ospedaliere dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari.

“A nome di tutta l’Azienda USL di Modena desidero ringraziare il dottor Andrea Ziglio per il lavoro e l’impegno profuso nei due anni e mezzo alla dirigenza sanitaria dell’ospedale Ramazzini a cui ha dato un prezioso contributo con energia ed entusiasmo che non sono mai venuti meno anche nei mesi difficili dell’emergenza Coronavirus - dichiara il Direttore generale di Azienda USL di Modena Antonio Brambilla – al dottor Casulli un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro”.