Obesità in aumento a Modena: si attiva il Centro per i Disturbi Alimentari

Cresce il numero di persone che soffre di disturbi alimentari.

Secondo le statistiche dell’Aidap, Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso, nel Nord Italia lo 0,36% della popolazione soffre di disturbi dell’alimentazione, di cui la grande maggioranza donne, anche se la componente maschile è in aumento. Sta cambiando anche l’età in cui questi disturbi si manifestano, con casi in crescita sia prima che dopo rispetto alla fascia prevalente che va dai 14 e i 18 anni. Il tasso di obesità, in Italia, si aggira intorno al 10% della popolazione totale.

Un fenomeno che non ha di certo risparmiato anche la provincia di Modena e che è chiaramente legato anche agli effetti collaterali Covid-19 la cui diffusione pandemica ha fatto sì che problemi di questo genere si acuissero.

Per potenziare la capacità di dare risposta a chi soffre di queste famiglie e alle loro famiglie si è recentemente costituito presso l’ospedale privato accreditato Casa di Cura Prof. Fogliani il Centro per i Disturbi Alimentari e l’Obesità, che rappresenta l’Unità Operativa Locale di Modena della rete nazionale dei Centri dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP). Fanno parte di questa squadra Dante Zini, Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Medicina Interna e Psicoterapia a indirizzo cognitivo-comportamentale, la Psicologa e Psicoterapeuta anche lei a indirizzo cognitivo comportamentale Elisa Valdastri e la Dietista Federica Cellario. Il dottor Zini, in particolare, è già stato Direttore dell’Unità Operativa di ‘Medicina Interna, Obesità e Disturbi del Comportamento Alimentare’ dell’Ospedale di Baggiovara, attivo nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e professore a contratto presso Unimore.

Il Centro della Casa di Cura Prof. Fogliani è in grado di offrire la terapia ambulatoriale ai pazienti con disturbi del comportamento alimentare (anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata - BED) e di quelli con obesità e malattie del metabolismo. Si adotta la terapia cognitivo comportamentale migliorata (detta CBT-E) seguendo gli indirizzi di Christopher Fairburn e di Riccardo Dalle Grave, seguendo di fatto il ‘gold standard’ delle linee guida internazionali per la cura dei disturbi alimentari, oltre alla terapia comportamentale cognitiva (CBT) per l’obesità e per i disturbi da alimentazione incontrollata.

“I disturbi del comportamento alimentare, l’obesità e le malattie del metabolismo sono patologie oggi sempre più frequenti - spiega il dottor Dante Zini - che comportano grande sofferenza per i pazienti e le loro famiglie e il rischio di gravi conseguenze psicologiche e fisiche”.