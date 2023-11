Cittadella della Giustizia all'ex Manifattura, dal Ministero un'offerta d'acquisto

Un'interrogazione presentata alla Camera dalla deputata modenese di Fratelli d'Italia Daniela Dondi, a cui ha risposto il sottosegretario per la giustizia Andrea Delmastro, fa luce sul percorso di riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi nell'ottica della realizzazione della Cittadella della Giustizia, ovvero un complesso che riunirà in una nuova sede tutti gli uffici giudiziari della città.

Nello specifico l'esponente del Governo fa sapere che il Ministero ha giù autorizzato l'acquisto degli immobili industriali dismessi, previsto per il 2024. Inoltre, in seguito ad una richiesta informale inviata lo scorso 27 ottobre all'Agenzia del demanio dell'Emilia-Romagna, è emerso che questa ha giù effettuato un sopralluogo congiunto con la società proprietaria dell'immobile (controllata da Cassa Depositi e Prestiti dopo il salvataggio della Quadrifoglio Spa) per verificare la congruità del prezzo di vendita proposto al ministero. L'offerta è di 7,8 milioni.

L'area oggi in stato di abbandono accanto agli edifici già riqualificati anni or sono (ma in gran parte ancora vuoti) si estende su 18.500 metri quadrati di cui 3.000 edificabili. Abbastanza spazio, quindi, per realizzare una cittadella collocando nella medesima sede il Tribunale, la Procura e tutti gli altri uffici giudiziari di Modena che attualmente hanno una dislocazione fortemente frammentata sul territorio cittadino. Occupando infatti 2 immobili di proprietà comunale e 4 in affitto, per un costo di circa 230.000 euro all'anno.

La notizia dell'offerta d'acquisto da parte del Ministero è sicuramente importante, ma il percorso si prospetta lungo. Nei mesi scorsi il sindaco Muzzarelli aveva fatto un quadro della situazione: "Abbiamo ottenuto l’impegno di 56 milioni di euro da parte del Governo precedente, che ci consente di partire: il progetto è complesso perché tiene insieme Procura e Tribunale, il bando è stato fatto e Cdp investimenti ha fatto un’offerta interessante. Ora dobbiamo lavorare per evitare che il progetto si perda, per trovare gli ulteriori 30 milioni circa per completare".