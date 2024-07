Approvato l'ampliamento della ceramica Mirage, nuova rotatoria sull'Estense

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si è concluso nei giorni scorsi l'iter durato oltre due anni per la proposta di ampliamento del polo della ceramica Mirage a Pavullo. Il 27 giugno, infatti, il Consiglio Comunale del capoluogo del Frignano ha discusso e deliberato con voto unanime il progetto che porterà l'industria del Gruppo Concorde ad espandersi ulteriormente rispetto all'attuale polo di Madonna Baldaccini, occupando anche l'area più prossima a Sant'Antonio, vale a dire quella situata fra via Bottegone, via Giardini Nord e via Marco Polo.

Un procedimento incardinato nella legge regionale del 2017, che ha richiesto un lavoro intenso non solo da parte dei progettisti privati, ma anche da parte dell’ufficio Pianificazione del Comune di Pavullo. Con il via libera al progetto si consolida dunque la presenza e gli investimenti di Mirage nel territorio pavullese, per quello che il sindaco Davide Venturelli ha definito come "un pilastro fondamentale per la nostra economia locale".

Il nuovo polo avrà innegabilmente un forte impatto sul territorio - per quanto non verranno abbattute le aree boschive adiacenti - e in questa direzione sono state previste diverse opere collaterali, per mitigare disagi alla viabilità prevedere un riequilibrio ambientale. Uno degli elementi più significativi sarà sicuramente la realizzazione di una nuova rotonda al bivio per Coscogno, il cui costo ricadrà sul privato. Sarà anche realizzato un percorso ciclo-pedonale lungo la Via Giardini Nord dal nuovo svincolo di Via Polo fino alla Rotonda Mirage, unito ad una fascia di mitigazione alberata che inverdisca la visuale per chi percorre la statale.

E' poi prevista la realizzazione di un terrapieno alberato tra Via Polo ed il nuovo polo logistico, che conterrà anche un grande parcheggio pubblico, al fine di ridurre al massimo il disturbo sonoro e visivo per l’area residenziale.

Per ridurre l'impatto del traffico pesante lungo l'Estense, Mirage realizzerà un tunnel sotterraneo di collegamento tra il piazzale superiore e quello dell’area inferiore in espansione, al fine di consentire una maggiore viabilità interna ai mezzi della ceramica. È già stata autorizzata la realizzazione di un bacino di portata di almeno 14mila metri cubi, che consentirà il riutilizzo delle acque piovane del polo ed eviterà la necessità di uso di acqua potabile dell’acquedotto per usi industriali. Inoltre il progetto prevede un massiccio impiego di impianti fotovoltaici.

"Crediamo che questo progetto rappresenti un equilibrio virtuoso tra sviluppo economico e tutela ambientale - ha commentato il sindaco Venturelli - Abbiamo lavorato con dedizione e competenza per assicurarci che ogni fase del progetto potesse inserirsi nel nostro territorio senza stravolgerlo, ma piuttosto creando un valore aggiunto, non solo in termini occupazionali, ma anche di servizio alla comunità. Crediamo fermamente che questa iniziativa avrà un impatto positivo duraturo, offrendo benefici economici, infrastrutturali e ambientali. Ringraziamo la squadra della Ceramica Mirage e di tutto il Gruppo Concorde, per la scelta di continuare a investire su Pavullo, certi che anche il fattore umano, in particolare la serietà e l’operosità di noi montanari, rappresenti un importante valore aggiunto".