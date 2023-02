Oltre 100 incidenti e 2600 le multe: l’attività del 2022 della Polizia Locale a Fiorano

Anche il 2022 per la stazione della Polizia Locale di Fiorano Modenese è stato un anno di intensa attività. Nel complesso, sono stati effettuati più di 3 mila controlli stradali, con una media di 9 veicoli al giorno. Esattamente 2.685 sono state le sanzioni al Codice della Strada notificate ai trasgressori, in netto aumento rispetto al 2021.

Tra le varie casistiche citiamo: nr. 1.402 multe per il superamento dei limiti di velocità; nr. 102 sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza; nr. 73 sequestri per mancanza di copertura assicurativa (+25 rispetto al 2021); nr. 639 verbali per veicoli senza revisione (+441 su 2021); nr. 12 sanzioni per guida senza patente; nr. 40 multe per guida con utilizzo del cellulare; nr. 28 preavvisi per soste irregolari.

Gli incidenti stradali sono arrivati a un totale di 141 (di cui 64 con feriti): numero sostanzialmente invariato se confrontato con l’anno precedente. Si registrano anche 46 verbali per rifiuti abbandonati indebitamente. In ultimo, 31 sono stati i controlli periodici in materia edilizia, effettuati congiuntamente al personale dell'Ufficio Urbanistica del Comune.

Ammontano a 6 le esecuzioni di ordinanze per TSO/ASO rivolte a cittadini che necessitavano di cure tempestive; in merito a questo ricordiamo che il record si è avuto nel 2020 con 12 esecuzioni effettuate, in prevalenza a causa delle restrizioni Covid. In tema monitoraggio di ordine pubblico, sono stati garantiti i controlli durante: la Fiera di San Rocco, la Sagra dell'8 settembre della Beata Vergine del castello, le processioni dalle Parrocchie di Fiorano e di Spezzano, gli eventi in Piazza C. Menotti, e molto altro ancora.

Circa le attività collaterali svolte dall'Ufficio di Polizia Locale del Comune, nel corso dell'anno sono stati effettuati: nr. 953 accertamenti anagrafici di nuove persone che hanno preso residenza nel Comune di Fiorano Modenese; nr. 196 ordinanze di modifica di viabilità (per lavori o urgenze); nr. 104 controlli ai mercati di Fiorano e Spezzano. Garantita, poi, la viabilità davanti alle Scuole Primarie di Fiorano (Ferrari) e Spezzano (Menotti), all'entrata e all'uscita degli alunni, sia al mattino che nel pomeriggio. Arrivano a 48 le ore spese negli incontri di educazione stradale rivolti alle scuole fioranesi, in parte presso le classi (lezione teorica) e in parte presso il parco di via Santa Caterina (lezione pratica), per un totale di 352 alunni di IV elementare.

Oltre tutti questi numeri, dove emerge una particolare attenzione alla sicurezza stradale, vi è un continuo controllo giornaliero del territorio, anche attraverso l’importante aiuto dei Volontari della Sicurezza. Questo permette di garantire che le segnalazioni di microcriminalità vengano subito verificate, e – se veritiere – seguono le azioni necessarie in collaborazione con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio per andare incontro a una sempre maggiore sicurezza reale e percepita dal cittadino. In altre parole vige una positiva sicurezza integrata tra Volontari Sicurezza, Polizia Locale e Carabinieri. In merito a quest’ultimo aspetto, sono state 138 le segnalazioni Rilfedeur in carico alla Polizia Locale, specie in merito a velocità pericolose, soste irregolari, disturbi alla quiete pubblica.