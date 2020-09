Centro storico, in via Scarpa arrivano gli ombrelli appesi

Da questa mattina via Scarpa, in centro storico a Modena, ha una veste differente. I famosi ombrelli, che già si sono visti in altre zone del nostro territorio, hanno fatto capolino regalando un tocco di colore in una via che negli ultimi anni si è caratterizzata attirando giovani e famiglie in un clima di festa soprattutto serale.

I locali promotori di questo progetto sono Calice, Prime Restaurant, Keik, ILocale, Fm23 beerstro, La boutique del tortellino. Modenamoremio, società di promozione del centro storico, li ha supportati suggerendo inoltre installare gli ombrelli colorati durante i mesi di settembre e ottobre così da attirare il pubblico presente durante due grandi manifestazioni: l’imminente FestivalFilosofia e Stuzzicagente Autunno, prevista per domenica 4 ottobre.