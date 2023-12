Oncologia: quattro professionisti modenesi tra i “quadri” dell’associazione nazionale AIOM

Ha sempre più un accento mo denese il consiglio direttivo della Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Nel recente Congresso Nazionale dell'associazione che si è tenuto a Roma sono stati eletti ben quattro professionisti facenti parte del team dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell'AOU Policlinico di Modena, diretta dal Professor Massimo Dominici . Si tratta del Dottor Roberto Sabbatini come coordinatore del consiglio AIOM Emilia Romagna, del Dottor Luca Moscetti come segretario, del Dottor Andrea Spallanzani come consigliere e della Dottoressa Angela Toss in qualità di coordinatrice del Working Group nazionale giovani.

In occasione del congresso capitolino dell’AIOM sono stati molti i professionisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria a essere coinvolti sia nell'organizzazione che anche in veste di relatori, a riprova del costante impegno dell’Oncologia modenese nell'avanzamento della ricerca in questo ambito.