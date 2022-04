“ON-OFF”, il progetto sulla parità di genere arriva in Grecia

Si terrà nei prossimi giorni in Grecia, a Patrasso, l’ultimo meeting di “On-Off”, il progetto europeo contro la violenza di genere online che ha coinvolto circa duecento ragazzi del Distretto ceramico e che vede l’Associazione Lumen di Casa Corsini a Fiorano Modenese quale capofila. In programma, nella stessa occasione, l'evento finale del progetto con la partecipazione di stakeholder dai vari Paesi per presentare i risultati progettuali.

L’iniziativa ha creato un modello di intervento per il contrasto alla violenza di genere a beneficio di insegnanti ed educatori europei, già disponibile online in 5 lingue su una piattaforma liberamente fruibile . Sul sito sono presenti workshop ottimizzati per coinvolgere i ragazzi e corredati da materiale informativo per insegnanti.

Fra le realtà del territorio che hanno partecipato al progetto ci sono il Gruppo Babele di Fiorano, l’IIS Ferrari di Maranello e diverse scuole secondarie di primo grado: le Galilei di Maranello, le Leopardi e Bursi del territorio comunale fioranese.

Assieme a Lumen hanno partecipato al progetto partner da Bulgaria, Cipro, Grecia e Spagna e un altro partner italiano, Aretés, realtà modenese che offre servizi di consulenza nel campo della ricerca, formazione e progettazione.