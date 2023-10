In oltre 200 all'open day dell'aeroporto di Marzaglia

Grande successo per l'Open day all'aeroporto di Marzaglia tenutosi nella giornata di sabato 30 settembre. In tanti i modenesi che, in compagnia di amici e famiglie, hanno trascorso qualche ora insieme ai piloti e istruttori dell'Aeroclub.

Numerosi anche i coraggiosi che hanno scelto di provare l'ebrezza del volo turistico sulla città per ammirare le bellezze di Modena da un'altra prospettiva. Una giornata all'insegna della passione del volo, dell'aeromodellismo e anche dei voli acrobatici grazie all'esibizione di alcuni piloti esperti.

"Abbiamo avuto sicuramente una buona affluenza rispetto alle attese- dichiara Gabriele, uno dei piloti dell'Aeroclub - è la prima volta che si organizzava un open day qui a Marzaglia con voli aperti a tutti e con l’esperienza di “Pilota per un giorno” che è un volo di ambientamento con l'istruttore per valutare l'accostamento al volo. In totale hanno volato circa 80 persone, per una 30ina di voli, per una partecipazione alle varie attività di circa 200 persone. A fine giornata in quattro persone hanno deciso di iscriversi ai nostri corsi" Afferma soddisfatto.

Fiore all'occhiello della giornata il volo turistico su Modena. "Le persone - prosegue il pilota - normalmente sono stupite dalla bellezza di un volo turistico, del tutto diverso da quanto solitamente provato e, vedere la Ghirlandina dall’alto e da una quota così “umana”, è un’esperienza impagabile! Ci aspettiamo che pianificando per tempo i prossimi open day e con una comunicazione più efficace possiamo ospitare anche molte più persone." Conclude

L’Aero Club di Modena è situato nel cuore della Pianura Padana, a pochi passi dalla città di Modena e dai nodi autostradali della A22-Brennero e A1-Modena Nord. Presso l'aeroporto è possibile seguire vari corsi, dalla licenza di pilota privato (PPL) sino al pilota di linea (ATPL).