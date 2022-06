Open day al canile intercomunale. Presentazione dei cani, giochi e animazioni per bambini

Domenica 12 giugno il Canile intercomunale di Modena propone un open day per far conoscere la struttura e il lavoro svolto dai volontari del gruppo Argo, e per presentare i cani in cerca di una famiglia.

La struttura di via Nonantolana 1219 sarà aperta al pubblico dalle 11 alle 17.

Nel corso della giornata, promossa dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena, dai gestori della cooperativa sociale Caleidos e dal gruppo Argo, operatori e volontari saranno a disposizione per fornire a chi fosse interessato a un’adozione tutte le informazioni in merito, è prevista una presentazione dei cani in mobility, e i bambini avranno uno spazio dedicato con giochi, disegni e animazioni. I visitatori potranno trovare, inoltre, anche un piccolo rinfresco.

L’open day del canile intercomunale segue la prima edizione di “VisitModena a 6 zampe”, la camminata libera in compagnia del proprio cane alla scoperta delle bellezze monumentali della città e del sito Unesco di piazza Grande che si è svolta l’ultima domenica di maggio. Organizzata dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena, l’iniziativa ha visto la partecipazione di una cinquantina di cani e dei loro conduttori.

Il canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera.