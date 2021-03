Nidi d'infanzia visite virtuali alle strutture in vista delle iscrizioni

Da questa settimana è possibile prenotare i Virtual Open Day per visitare da remoto i nidi d’infanzia della città in previsione delle iscrizioni per l’anno 2021/2022 aperte fino al 12 aprile. Infatti, di fronte all’impossibilità di visitare di persona le strutture scolastiche a causa del perdurare della pandemia, le famiglie possono prenotare visite virtuali secondo una modalità già sperimentata per le scuole d’infanzia.

Il Comune, secondo la logica che ispira il progetto “Modena 0-6. Costruire futuro” ha attivato quindi la piattaforma “Virtual open day Modena 2020” grazia alla quale si “entra” negli istituti attraverso gli schermi di computer, tablet e smartphone.

“Virtual open day Modena 2020” è infatti una guida predisposta nell’ambito del coordinamento pedagogico distrettuale con la condivisione dei pedagogisti, su cui si possono “scoprire” le scuole, localizzabili sul territorio cittadino anche attraverso un’apposita mappa. Per ciascuna delle strutture è stata compilata una scheda informativa che comprende anche una galleria fotografica e rimanda a eventuali siti web istituzionali

Sulla piattaforma online si possono quindi conoscere le attività dei servizi e prenotarsi per le visite da remoto, durante le quali in taluni casi le famiglie potranno anche interagire con gli operatori

Andando sulla piattaforma, è sufficiente scegliere il nido di cui si vuole assistere alla presentazione e compilare l’apposita scheda di prenotazione per ogni scuola che si intende visitare, l’open day virtuale inizia alle 18 e dura circa 1 ora e 30 minuti e le visite sono programmate secondo un calendario che si sviluppa su più giorni.

Il progetto rientra nell’ambito dell’offerta formativa prevista dal sistema integrato cittadino che comprende nidi del Comune, appartenenti alla Fondazione Cresciamo, convenzionati e privati.

Le famiglie hanno tempo fino al 12 aprile per presentare domanda di iscrizione ai nidi comunali, della Fondazione Cresciamo, appaltati e convenzionati; al momento della scelta della struttura si può esprimere una rosa di preferenze. I posti a bando sono 779.

Le domande d’iscrizione dei bambini residenti a Modena devono essere presentate esclusivamente tramite la compilazione del modulo on line sul sito del Settore Servizi Educativi del Comune di Modena (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione) dove sono presenti un tutorial e delle Faq di supporto alla compilazione della domanda.