Vaccinazioni: fissati anche gli open day di Modena, Sassuolo e Castelfranco

L'Ausl di Modena ha annunciato nuovi Open Day, che si svolgeranno nei prossimi fine settimana ne ivari distretti sanitari in cui è suddivisa la nostra provincia. Si parte il prossimo weekend da Carpi e Vignola, seguiranno altri Open Day, in parte già fissati, anche se il calendario potrà essere arricchito da ulteriori iniziative volte a favorire l’adesione della popolazione: domenica 27 giugno sarà la volta dei distretti sanitari di Sassuolo (Punto vaccinale di Fiorano) e Castelfranco Emilia, domenica 4 luglio invece Modena (con apertura straordinaria del punto vaccinale di Baggiovara).

Le prenotazioni si apriranno sempre il giovedì precedente la data indicata, alle ore 8.30. Sassuolo, Castelfranco e Modena. Questo il sito di riferimento: https://bit.ly/3ghJybE

L'Open Day è rivolto ai cittadini dai 18 anni compiuti in su residenti in provincia di Modena o alle persone temporaneamente assistite da un Medico di medicina generale in provincia di Modena.

Sarà somministrato il vaccino monodose Johnson & Johnson

Quali documenti portare il giorno dell'appuntamento

il modulo di consenso informato e scheda anamnestica già compilati (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti), disponibili alla pagina https://www.ausl.mo.it/vaccino-covid-modulistica-janssen

un documento di identità in corso di validità

la tessera sanitaria (codice fiscale)

E' necessario presentarsi all'appuntamento:

rispettando l'orario

indossando correttamente la mascherina chirurgica (coprire naso e bocca) per tutto il tempo di permanenza

indossando un abbigliamento comodo per scoprire la spalla in cui verrà somministrato il vaccino

Dopo la vaccinazione il cittadino dovrà trattenersi nell'area di attesa per almeno 15 minuti.

