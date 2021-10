Partono gli Open Day per la vaccinazione anti Covid dedicati alle future mamme

Giornate dedicate alle donne in gravidanza o che stanno pensando a un figlio, ma anche alle mamme che stanno allattando. Professionisti delle aziende sanitarie saranno a disposizione per chiarire dubbi e rispondere alle domande

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, l’Azienda USL di Modena e l’Ospedale di Sassuolo S.p.A. hanno stilato un calendario di Open Days vaccinali, uno per ognuno dei sette Distretti sanitari della provincia, rivolti alle donne in gravidanza o che hanno partorito di recente e stanno allattando i loro bambini, ma anche alle donne che stanno cercando una gravidanza e, infine, ai futuri papà e ai neo-papà che non si sono ancora vaccinati. L’obiettivo: fornire risposte qualificate, sulla base delle ultime indicazioni dell’OMS e dell’Istituto superiore di sanità, e chiarire tutti i dubbi e le insicurezze relative alla vaccinazione anti Covid-19.

Se durante la prima ondata della pandemia le donne in gravidanza non hanno presentato problemi clinici importanti, la terza ondata associata alla variante Delta ha invece contagiato in modo più aggressivo in alcuni casi di malattia l’insufficienza respiratoria ha richiesto il ricovero della donna in rianimazione ed è stato necessario anticipare la nascita del bambino. Quando a seguito della malattia Covid-19 la mamma respira male, infatti, il feto non riceve abbastanza ossigeno e rischia patologie anche gravi; nascere molto prima del tempo comporta rischi per il bambino e conseguenze severe che sono tanto più importanti quanto più prematura è la nascita. È inoltre possibile che anche il nuovo nato venga contagiato nei primissimi giorni o mesi di vita, e questa probabilità aumenta se le persone che convivono con lui non sono vaccinate.

“Al fine di aiutare le donne a prendere una decisione basata sulle conoscenze attuali e sui fatti, piuttosto che sulle emozioni o sul "sentito dire", spiega il prof Fabio Facchinetti, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’AOU di Modena e docente UNIMORE - attraverso il Coordinamento Perinatale presente nella nostra provincia, abbiamo quindi organizzato in tutti i Distretti Sanitari delle giornate dedicate, in cui ginecologi ed ostetriche saranno presenti nei punti vaccinali per rispondere alle domande e ai dubbi circa la vaccinazione nelle gravide, nelle mamme che stanno allattando e nelle donne che stanno cercando una gravidanza. Anche la vaccinazione dei conviventi risulta importante in quanto limita ulteriormente il rischio di contagio della donna stessa”.

“Siamo consapevoli che la decisione di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 è una scelta individuale – aggiunge la dottoressa Maria Cristina Galassi, direttrice del Dipartimento di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria dell’AUSL di Modena - ma è oggi dimostrato che chi, in gravidanza o in allattamento, desidera vaccinarsi lo può fare in sicurezza e tale scelta è stata recentemente raccomandata dall’Istituto Superiore di Sanità. I dati a disposizione per la sicurezza dei vaccini a mRNA durante la gravidanza al momento sono confortanti e non mostrano un aumento di rischi rispetto alla popolazione generale, né per la madre né per il bambino. Vogliamo dunque aprire un dialogo, intercettare dubbi e domande per offrire risposte esaustive”.

È necessario sottolineare che la vaccinazione è indicata per tutte le donne in gravidanza. In particolare, poi il target prioritario cui raccomandare la vaccinazione sono quelle a maggior possibilità di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 (es. contesti abitativi, caregiver, o professionali) e quelle a rischio di sviluppare una malattia grave da COVID-19 (età superiore 30 anni, sovrappeso, ipertensione o altre malattie importanti, cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria).

Le evidenze più recenti mostrano una forte efficacia del vaccino per le gravide e le neomamme nella prevenzione dell’infezione, della malattia sintomatica e delle ospedalizzazioni. Inoltre, gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario della mamma a seguito della vaccinazione vengono trasmessi al feto attraverso la placenta e al bambino attraverso il latte materno, conferendo così una protezione nei confronti del Coronavirus.

Le date di Open Day

Gli Open Days vaccinali nella provincia di Modena si svolgeranno, in date diversificate, nei vari Punti vaccinali dei sette distretti sanitari (sotto le date) in modo da offrire alle donne e ai loro partner maggiori opportunità per aderire. Ginecologi ed Ostetriche saranno affiancati dai professionisti dei Punti vaccinali e sarà dunque possibile, sia per la gravida che per il partner, sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 nella stessa giornata.

Punto vaccinale Castelfranco Emilia: venerdì 8 ottobre dalle 8.30 alle 14

Punto vaccinale Vignola: venerdì 8 ottobre dalle 8.30 alle 13.30

Punto vaccinale Mirandola: sabato 9 ottobre dalle 11 alle 17

Punto vaccinale Pavullo: sabato 9 ottobre dalle 10 alle 14

Punto vaccinale Carpi: domenica 10 ottobre dalle 8 alle 14

Punto vaccinale Modena: domenica 10 ottobre dalle 8 alle 14

Punto vaccinale Sassuolo: sabato 23 ottobre dalle 8 alle 14

Tutti gli indirizzi e le mappe per raggiungerli alla pagina dedicata