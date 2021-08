Vaccinazioni, l'Ausl fissa diversi open days per la prima settimana di settembre

Giornate ad accesso libero con vaccino a mRNA senza distinzione di età. Grazie alla maggior disponibilità di dosi, si apre a tutti per favorire la vaccinazione di chi ancora non ha aderito alla campagna contro il covid-19

Si ampliano le possibilità a disposizione dei cittadini modenesi per aderire alla campagna di vaccinazione anti-covid. Dalla prossima settimana in ogni punto vaccinale della provincia di Modena vi saranno giornate dedicate con la possibilità di accesso libero, senza prenotazione e senza distinzioni di età, per ricevere la prima dose di vaccino a mRNA (Moderna o Pfizer in base alla disponibilità).

Una iniziativa resa possibile dagli aumenti di consegne di questi vaccini e caldeggiata dalla Regione Emilia-Romagna che ha richiesto alle Aziende sanitarie uno sforzo aggiuntivo per raggiungere davvero tutti. I punti vaccinali aggiorneranno ogni settimana il calendario con nuove disponibilità di date ad accesso libero.

All’appuntamento occorre presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria (codice fiscale) e con la modulistica già compilata (reperibile alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid- libero-accesso). Si ricorda che per i minori è necessaria la presenza di almeno un genitore (per tutte le informazioni su questa fascia di età è necessario leggere attentamente le indicazioni riportate su www.ausl.mo.it/vaccino-covid- minori).

Questa iniziativa si affianca a quelle già attive come le giornate di vaccinazione itinerante con il camper, programmate nei vari distretti della provincia, e l’accesso libero che era già stato aperto ai ragazzi da 12 a 19 anni che possono recarsi nei punti vaccinali provinciali in una qualsiasi giornata di attività, negli orari indicati sul sito, e al personale del mondo della scuola in orari dedicati. Tutte le iniziative sono illustrate nella sezione dedicata alla vaccinazione www.ausl.mo.it/vaccino-covid.

Giornate di vaccinazione ad accesso libero

Punto vaccinale Castelfranco Emilia, via Magenta, 37 - Castelfranco Emilia

Mercoledì 1 settembre ore 14-19

Venerdì 3 settembre ore 8.30-19

Punto vaccinale Carpi, piazzale dei Donatori di Sangue, 3 - Carpi

Lunedì 30 agosto ore 12-18

Venerdì 3 settembre ore 8-14

Lunedì 6 settembre ore 8-20

Venerdì 10 settembre ore 8-20

Punto vaccinale San Felice s/P, via Giuseppe Garibaldi - San Felice sul Panaro

Mercoledì 1 settembre ore 11-15.30

Venerdì 10 settembre ore 15.30-17

Punto vaccinale Mirandola, via Dorando Pietri, 15 - Mirandola

Giovedì 2 settembre ore 13-17

Lunedì 6 settembre ore 13-16.30

Punto vaccinale Modena, strada Minutara, 1 - Modena

Lunedì 6 settembre ore 8-17

Mercoledì 8 settembre ore 8-17

Punto vaccinale Pavullo, galleria Aldo Moro, 23-25 - Pavullo nel Frignano

Venerdì 3 settembre ore 14.30-18.30

Mercoledì 8 settembre ore 14.30-19

Punto vaccinale Vignola, via Natale Bruni, 129 - Vignola

Dall’1 al 3 settembre ore 8.30-13.30

Lunedì 6 settembre ore 8.30-18.30

Martedì 7 settembre ore 11-18

Mercoledì 8 settembre ore 15-19

Punto vaccinale Sassuolo/Fiorano, via Madonna del Sagrato - Fiorano Modenese

Lunedì 6 settembre ore 8-17

Mercoledì 8 settembre ore 7.30-15