Open Week dedicata alla Salute della donna, 97 le richieste raccolte

Sempre più presente tra la popolazione il senso della prevenzione in sanità. Questo aspetto lo si percepisce anche vedendo l’esito di iniziative dedicate all’ascolto e allo screening che l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena mette periodicamente in campo in modo gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. L’ultima in ordine di tempo, rappresentata dalla Open Week promossa da ‘Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere’, in occasione della VIII Giornata nazionale della salute della donna del 22 aprile, ha riscosso un particolare successo tanto che gli slot di prenotazione messi in campo sono stati completati a stretto giro. In particolare, sono state 97 le richieste totali da evadere nel corso di tutta questa settimana, nelle fasce orarie dedicate a questa speciale iniziativa.

Sono stati coinvolti numerosi servizi sia del Policlinico che del Nuovo Ospedale Civile di Baggiovara. Il Centro Pascia ha messo a disposizione delle visite cardiologiche a una specifica utenza di donne immigrate. Alla Cardiologia del Policlinico sono stati calendarizzati esami di controllo del ritmo cardiaco tramite dispositivo ECG portatile a fini di screening per la fibrillazione atriale e misurazione della pressione arteriosa. L’equipe pneumologica del Policlinico ha offerto delle proprie consulenze ambulatoriali mentre per le coppie desiderose di avere figli è stato possibile fissare dei colloqui dedicati al Centro di Medicina della Riproduzione. Per tutta la settimana sono inoltre in distribuzione materiali informativi sul tema della violenza sulla donna in specifici info point dei due ospedali.

"I riscontri ottenuti - commenta il direttore generale dell’AOU di Modena, Claudio Vagnini - ci fanno ben sperare su come questa Open Week, che stiamo proponendo con successo da anni, si stia consolidando in una popolazione che guarda sempre con maggiore interesse alle occasioni in cui è possibile tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Purtroppo abbiamo dovuto chiudere anzitempo le linee di prenotazione visto il gran numero di richieste pervenute nei giorni scorsi, ma stiamo già lavorando per studiare nuove iniziative sulla falsa riga di questa Open Week per essere sempre più vicini alla cittadinanza e fornire risposte il più rapide possibili"