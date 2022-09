Open Week sulle Malattie Cardiovascolari. Diverse iniziative dal 26 al 30 settembre

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, che con il Policlinico e l’Ospedale Civile partecipa al network ONDA, partecipa con diverse iniziative, dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 all’H-Open Week sulla Malattie Cardiovascolari. Ecco le iniziative. La settimana è organizzata in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre,Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco.

Le malattie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

Gli eventi realizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena

Lunedì 26 settembre, martedì 27 settembre, mercoledì 28 settembre, giovedì 9 settembre venerdì 30 settembre, Ospedale Civile di Baggiovara, colloquio con il cardiologo. Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00. Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 800000937.

Martedì 27 settembre e mercoledì 28 settembre, Policlinico di Modena, Controllo del ritmo cardiaco tramite dispositivo ELETTROCARDIOGRAFICO portatile a singola derivazione a fini di screening per la FIBRILLAZIONE ATRIALE e misurazione della PRESSIONE ARTERIOSA. Qualora il dispositivo rilevasse una sospetta fibrillazione atriale il paziente verrà sottoposto ad ECG (elettrocardiogramma) standard a 12 derivazioni ed avviato direttamente, senza necessità di prenotazione, a percorso diagnostico-terapeutico opportuno presso l'Ambulatorio Dedicato della Fibrillazione Atriale gestito da Cardiologi esperti di questa patologia. Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00. Sede: POLICLINICO- INGRESSO 3- PIANO 4°- AREA C. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail lattanzi.antonella@aou. mo.it.

Venerdì 30 settembre, Policlinico di Modena centro PASCIA. Ingresso 1 - piano terra. (Corridoio tra ingresso 1 e 2).

Incontro informativo ed educativo sulle principali patologie cardiovascolari. Orario mattina: 12:00 - 13:00. Luogo / Sede: Policlinico di Modena. Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 059422331, telefonare per prenotazioni da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Visita + Ecocardiogramma – valutazione patologie valvolari. Visita + Elettrocardiogramma – valutazione scompenso cardiaco Ulteriori Informazioni: Orario mattina: 08:30 - 12:00. Orario pomeriggio: 14:00 - 17:30. Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 0594223317 o all’indirizzo mail/ indirizzo e-mail a cui prenotarsi cardio.pascia@aou. mo.it, telefonare da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Conferenza/convegno virtuale (webinar / dirette social). Incontro informativo ed educativo sulle principali patologie cardiovascolari a cura del Centro PASCIA. Ulteriori Informazioni: Piattaforma Meet. Orario mattina: 12:00 - 13:00.

Venerdì 30 settembre 2022. Live Facebook. Aneurisma Aortico Addominale: conosci, previeni, cura. Orario pomeriggio: 15:00 - 17:00. Diretta social con il prof. Roberto Silingardi e la dottoressa Giulia Trevisi Borsari della Chirurgia Vascolare, modera Gabriele Sorrentino, Servizio Comunicazione e Informazione.