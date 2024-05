Open Week Salute #Donna: Punto di Ascolto Senologico in Piazza Mazzini

Si concludono martedì 7 maggio le iniziative organizzate dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in occasione della Open Week Salute della #Donna che si è tenuta in tutta Italia dal 18 al 24 aprile grazie all’iniziativa di ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Verrà, infatti, recuperato il Punto di Ascolto Senologico previsto inizialmente il 23 aprile scoro e rimandato causa maltempo. L’appuntamento è in piazza Mazzini a Modena dalle 15,00 alle 19,00 con i professionisti e le professioniste della Chirurgia Oncologica Senologica del Policlinico di Modena di cui è Direttore pro-tempore la dottoressa Enza Palma.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha ottenuto 5 bollini rosa (3 il Policlinico, 2 per l’Ospedale Civile) come strutture a misura di donna ed è costantemente impegnata nella promozione della medicina di genere.

Il Punto di Ascolto Senologico è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Il Cesto di Ciliege” e ha lo scopo di far conoscere alle donne di ogni età i percorsi senologici e distribuire materiali informativi.

La Breast Unit del Policlinico di Modena è certificata EUSOMA - European Society of Breast Cancer Specialist, il massimo organismo scientifico europeo che si occupa del tumore al seno e che effettua periodicamente un’analisi a 360° che ha riguarda l’organizzazione, la casistica e le competenze professionali di tutto il percorso Senologica.