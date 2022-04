Open Week Salute della donna: una settimana di servizi gratuiti

In occasione della VII Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena aderisce con i suoi ospedali premiati con i “bollini rosa” all’Open Week sulla Salute della Donna promossa da Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che si terrà dal 20 al 26 aprile 2022. Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi. Sono tante le iniziative organizzate dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.

Violenza sulle donne

Da mercoledì 20 aprile a martedì 26 aprile info point e distribuzione di materiale informativo sul tema della violenza sulla donna al Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale Civile e del Policlinico di Modena.

Tumori del seno

Mercoledì 20 aprile dalle ore 16,30 alle ore 18,30 in Aula CS0.2 del Centro Didattico la dottoressa Laura Cortesi, dell’Oncologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena incontrerà la popolazione sul tema prevenzione e trattamento dei tumori ereditari della mammella. Si accede senza prenotazione.

Nei giorni 20, 21, 22, 26 aprile, i chirurghi senologi, diretti dal prof. Giovanni Tazzioli e gli oncologi, diretti dal prof. Massimo Dominici della Breast Unit dell’AOU di Modena sono a disposizione per colloqui telefonici informativi per le donne che hanno dubbi sulle patologie del seno. Per prenotare il colloquio scrivere una mail a senologia.colloqui@aou.mo.it indicando le generalità, il quesito e un riferimento telefonico.

Acne della donna adulta

Mercoledì 20 aprile, dalle 18,00 alle 19 alle, diretta Facebook sulle pagine dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria col dottor Marco Manfredini, dermatologo del Policlinico, che dialogherà con la dottoressa Alessandra Ferretti del Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU. Si parlerà di Acne nella donna adulta. Collegamento al link https://www.facebook.com/ AOUModena

Visite dietologiche

Mercoledì 20 aprile (Ospedale Civile), e giovedì 21 aprile (Policlinico) la dottoressa Silvia Galetti del Servizio di Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica dell’AOU di Modena effettuerà visite dietologiche con prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.30 al numero 0594222248.

Cardiologia

I cardiologi dell’Ospedale Civile, diretti dal dottor Stefano Tondi sono a disposizione per colloqui telefonici informativi al numero verde 800000937 nei giorni: 20 aprile dalle 12:00 alle 14:00, 21 aprile dalle 15.00 alle 17.00, 22 aprile dalle 13.00 alle 17.00, 26 aprile dalle 12.00 alle 14.00.

Martedì 26 aprile dalle 14 alle 17, esami presso Cardiologia del Policlinico, diretta dal prof. Giuseppe Boriani. Verrà effettuato il controllo del ritmo cardiaco tramite dispositivo ECG portatile a fini di screening per la fibrillazione atriale e misurazione della pressione arteriosa. SI prenota tramite mail alla Coordinatrice lattanzi.antonella@aou.mo.it comunicando un recapito telefonico. L'utente verrà contattata dal personale sanitario dell'unità operativa per fissare l'appuntamento.

Urologia

Visite urologiche per pazienti affette da cistiti croniche/recidivanti, presso Ospedale Civile di Baggiovara il 20 aprile e il 25 aprile, effettuate dalla Dottoressa Nancy Ferrari e dal Dottor Giacomo Saraceni, con prenotazione obbligatoria al numero della Coordinatrice Infermieristica 0593962288, telefonando da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.

Preservazione della fertilità

Incontro comune virtuale aperto alla popolazione il 20/04/2022 dalle 20 alle 21 su Indicazioni e tecniche di preservazione della fertilità femminile. L’incontro è su Zoom

ID riunione: 758 7318 7280 >> Passcode: P8JYD4

Consulenze/colloqui virtuali individuali sul tema della preservazione della fertilità il 22/04/2022 dalle 17 alle 18,30. I colloqui si terranno su ZOOM con prenotazione obbligatoria tramite mail a giovanna.sighinolfi@gmail.com

Gli eventi sono organizzati dal prof. Antonio La Marca Responsabile del Programma di Preservazione Fertilità e dalla dottoressa Giovanna Sighinolfi, dell’Ostetricia e Ginecologia diretta dal prof. Fabio Facchinetti.

Infertilità di coppia

Colloqui in presenza per infertilità di coppia. È richiesta presenza obbligatoria di entrambi i componenti della coppia e si terranno presso il Policlinico nei giorni 20-21-22/04/2022. Prenotazione telefonica al numero 0594222108 dalle 12 alle 13.30 da lunedì a venerdì.

I colloqui saranno tenuti dai medici dell’equipe del Centro di Medicina della Riproduzione diretto dal dottor. Simone Giulini, dell’Ostetricia e Ginecologia diretta dal prof. Fabio Facchinetti.

Gravidanza consapevole

Incontro aperto alle future mamme: Movimento consapevole in gravidanza.

Il 21 aprile dalle 9 alle 12, le ostetriche propongono uno spazio all'aperto dedicato al benessere in gravidanza. L’incontro si terrà nell’Area verde antistante ingresso 1-2 del Policlinico. In caso di maltempo l’incontro verrà rinviato ad altra data.