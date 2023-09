Enea Bastianini al Policlinico di Modena dopo al caduta, operazioni riuscite

Una tappa modenese che Enea Bastianini, pilota Ducati di MotoGP, avrebbe volentieri evitato. Il centauro riminese è infatti stato portato al Policlinico di Modena a seguito della rovinosa cauta riportata al via del gran premio di Catalogna. Partito quattordicesimo a causa della penalità di tre posizioni in griglia rimediata nelle Libere del venerdì, il pilota ha frenato tardi alla prima curva ed è scivolato coinvolgendo nell’incidente altri quattro piloti (Zarco, Alex Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio). Trasportato anche lui al Centro Medico e poi in ospedale insieme al compagno di scuderia Francesco Bagnaia, la diagnosi di Bastianini si è rivelata essere peggiore.

Il romagnolo ha riportato infatti una frattura del malleolo mediale tibiale e una frattura complessa del II metacarpo della mano sinistra. Entrambe le fratture sono state immobilizzate per permettere a Bastianini di rientrare subito in Italia dove ieri si è stottoposto ad intervento chirurgico preso l’Ospedale di Modena.

"I due interventi, eseguiti dal Prof Catani e Tarallo presso il Policlinico di Modena, si sono conclusi con successo, e a breve Enea inizierà il recupero post-operatorio. Il pilota del Ducati Lenovo Team dovrà saltare il prossimo GP di casa a Misano e i due appuntamenti in programma a fine mese in India e Giappone", si legge nel comunicato di Ducati.