Operazione riuscita, il sindaco Menani ringrazia per il sostegno

Sembrano risolversi per il meglio le cose per il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, coinvolo ieri in un incidente mentre era in sella al proprio scooter. L'intervento chirurgico per la frattura alla gamba ha avuto esito positivo, i medici lo terranno ancora alcuni giorni sotto osservazione nel più completo riposo.

Queste le sue parole: “Ringrazio tutti quanti per il sostegno che mi avete manifestato, grazie ai Vigili del Fuoco che sebbene stessero attendendo i colleghi per recarsi ad un’esercitazione si sono precipitati immediatamente per prestarmi i primi soccorsi. Grazie a Carabinieri e Polizia Locale che sono intervenuti in pochissimi istanti e ai sanitari che sono intervenuti sul posto e che mio stanno accudendo ora in Ospedale. L’intervento alla gamba è andato bene ora però i medici mi hanno prescritto riposo e tranquillità assoluta: per questo per alcuni giorni non sarò in grado di rispondere alle tante chiamate che continuano ad arrivare; so che comprenderete perché conoscete la mia determinazione nel volermi rimettere nel più breve tempo possibile”.