Ora legale 2021, si dorme un'ora in meno: ecco quando spostare le lancette

Come consuetudine, anche quest'anno il passaggio del'ora solare all'ora legale avverrà alla fine di marzo, precisamente nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo. Le lancette degli orologi da polso o a muro dovranno essere manualmente spostate in avanti dalle ore 2 alle 3, mentre per smartphones, orologi digitali e altri dispositivi elettronici il cambio d'orario avverra in automatico.

Torna l’ora legale, il 28 marzo 2021 lancette avanti di un’ora

Il cambio di orario è stato pensato per regalarci un'ora di luce in più al giorno, in modo da consumare meno corrente elettrica. Con l'introduzione dell'ora legale si dormirà 60 minuti in meno ma, in compenso, le giornate saranno all'apparenza più lunghe e caratterizzate da più ore di luce pomeridiane.

Un buon consiglio per permettere all'organismo di adattarsi è quello di posticipare leggermente e gradualmente, ad esempio di un quarto d’ora, gli orari dei pasti e, restrizioni governative permettendo, passare tempo all'aperto.