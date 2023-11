Parco Ferrari, un dehor riscaldato per la stagione invernale dell'Orange 182

Sabato 11 novembre inaugura il nuovo dehor riscaldato, a prova di inverno, dell'Orange 182, il chiosco all'interno del parco Ferrari. L'appuntamento per la giornata inaugurale è dalle ore 17 alle 20.

Il locale, gestito dalla Cooperativa Sociale Caleidos, da alcuni anni è punto di riferimento per le estati modenesi e ora prosegue la sua attività anche nei mesi invernali. Il nuovo spazio è stato realizzato per consentire ai clienti di gustare le specialità del locale anche durante la stagione più fredda.

Una bella scommessa, cercata e voluta, per rendere il Parco Ferrari luogo di incontro e socialità anche nei mesi invernali.

Da Mercoledì’ a Domenica non solo aperitivi ma anche Rodizio di carne o Paella Valenciana. Su prenotazione, Margherita Djana e Alessandro vi aspettano per assaggiare le loro prelibatezze. Per l’inaugurazione aperitivo offerto e tante sorprese.