Spezzano, riapre la piscina per la stagione estiva

È prevista per sabato 4 giugno la ripresa dell’attività da parte della piscina di Spezzano di Fiorano, una riapertura attesissima dai cittadini fioranesi. Dopo il grande successo dello scorso anno – che ha visto molta affluenza di utenti lungo tutta la stagione – a vincere l’appalto per la sua gestione si conferma la “Nuova Sportiva” S.S.D. di Ferrara, società che conduce già le piscine di Sassuolo e Formigine.

La novità è che il bando 2022 prevede la gestione triennale dell’impianto, il ché permetterà una maggiore pianificazione sotto tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda le proposte d’intrattenimento o le future migliorie apportabili.

Nel mese di maggio l’ufficio tecnico del Comune ha provveduto agli ordinari interventi di manutenzione, quali: assestamento del pavimento esterno, tinteggiature, svuotamento e pulizia delle vasche, potature, sistemazione dell’area verde e verifica impianti idrosanitario e filtraggio delle acque.

“Poter riaprire la piscina di Spezzano – affermano i gestori di Nuova Sportiva – è una grande soddisfazione e un momento simbolicamente importante per tutta la comunità locale. Superate le limitazioni del Covid e con l'estate alle porte, finalmente si torna a parlare di benessere e relax, che è ciò che ci riesce meglio. Siamo pronti per una stagione prudente ma il più possibile "normale", per poter rendere questa splendida area verde ancora più bella e piena di vita. Siamo inoltre felici e orgogliosi che sia Nuova Sportiva a gestire l'impianto nel prossimo triennio. Questo ci consentirà di dare continuità ad un lavoro avviato con successo lo scorso anno, questa volta con una prospettiva di medio-lungo periodo, che è la condizione minima per garantire agli utenti un'esperienza basata sul miglioramento continuo dei servizi”.