Trasporto pubblico, dal 18 marzo torna l'orario ridotto per i bus Seta

Alla luce della “zona a massimo rischio Covid” nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia, e della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, dal 18 marzo al 6 aprile, il servizio di trasporto pubblico subirà alcune modifiche.

Dal 18 fino al 31 marzo per il servizio extraurbano e per il servizio urbano di Modena resta in vigore l’orario scolastico invernale, con la soppressione delle corse “bis” di rinforzo per gli ingressi e uscite da scuola, non fruite in questa fase di ridotta mobilità degli studenti. Già dal 10 marzo, in collaborazione con SETA, sono stati soppressi tutti i servizi di potenziamento scolastici svolti da operatori privati, attivati dallo scorso 7 gennaio.

Queste modifiche consentiranno di snellire il servizio, garantendo comunque tutte le corse all’utenza e agli studenti che debbano frequentare la scuola per attività da svolgere in presenza secondo la normativa vigente (inclusione e laboratori).

Dall’1 al 6 aprile il servizio extraurbano e i servizi urbani di Modena e Sassuolo circoleranno secondo l’orario di vacanza scolastica. Invariato il servizio urbano di Carpi.

Nei giorni festivi, da domenica 21 marzo a lunedì 5 aprile, la frequenza delle corse del servizio urbano di Modena sarà ridotta da 30 a 60 minuti, eccetto per le linee 7 e 13 dirette agli ospedali, che circoleranno rispettivamente a 20 e 30 minuti secondo l’orario festivo ordinario.