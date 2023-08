Kit e informazioni, cambiano gli orari delle Case Smeraldo di Hera a Modena

Il 92% dei cittadini intestatari di un contratto Tari ha già ritirato il kit della nuova raccolta differenziata presso le tre Case Smeraldo allestite a Modena, che da lunedì 7 agosto osserveranno un diverso orario di apertura. Qui gli utenti possono anche ricevere informazioni sui nuovi servizi ambientali e richiedere una nuova fornitura di sacchi una volta terminati o la sostituzione delle dotazioni se smarrite o non funzionanti.

Dal 7 agosto al 3 settembre:

Casa Smeraldo di Via Cesare Razzaboni, presso la sede Hera: dal lunedì al venerdì (8:00-18:00)

Casa Smeraldo di via Canaletto Sud, presso Galleria Aldi: dal lunedì al venerdì (8:30-13:30 e 14:30-19:00), aperta anche la domenica (9:00-12:30).

Punto Smeraldo del Mercato Albinelli: dal lunedì al sabato (9:00-13:30)

I canali di contatto del Gruppo Hera

E’ possibile contattare le Case Smeraldo ai numeri 3205762417 o 3208041532 (dal 7 agosto al 3 settembre saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30) o tramite mail scrivendo a casasmeraldo.centro@gmail.com e casasmeraldo.quartieri@gmail.com