Commemorazione dei defunti, gli orari di apertura dei cimiteri a Formigine

In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, su tutto il territorio comunale di Formigine i cimiteri saranno aperti dalle ore 7 alle ore 19.00, con prolungamento dell’orario fino a domenica 5 novembre.

In tutti i plessi cimiteriali del territorio (Formigine, Casinalbo, Corlo, Magreta e Colombaro) i volontari della sicurezza e le guardie ecologiche volontarie saranno presenti per garantire l’ordinato svolgimento delle visite e verranno aumentati i controlli da parte degli agenti della Polizia Locale, con particolare attenzione nelle ore serali al fine di impedire eventuali intrusioni, danneggiamenti e furti, anche ai danni delle autovetture parcheggiate nei pressi delle strutture. Restano attive anche le videocamere di sorveglianza. Si raccomanda comunque alla cittadinanza di non lasciare borse e oggetti di valore nelle auto.

Negli ultimi giorni sono state effettuate attività di manutenzione straordinaria, al fine di rendere il più possibile ordinati e decorosi i luoghi che accolgono i cari defunti. Nel cimitero di Magreta, ad esempio, è stato risistemato il verde storico e riqualificata l’illuminazione della parte nuova, mentre a Corlo sono state rinnovate le schermature solari all’interno dei portici.

A partire da lunedì 6 novembre entrerà in vigore il regolare orario invernale, che prevede l’apertura dei cimiteri dalle ore 7 alle ore 17.30.