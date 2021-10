Commemorazione dei defunti, ampliati gli orari al cimitero di San Cataldo

Con l’approssimarsi delle giornate dedicate alla Commemorazione dei defunti si ampliano gli orari di apertura del cimitero di San Cataldo, a Modena. Da lunedì 25 ottobre a lunedì 8 novembre, infatti, il principale cimitero cittadino sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 17 per gli ingressi, con ultima uscita e chiusura alle 17.30.

I cimiteri del forese saranno invece sempre aperti, come di consueto, dalle 8 alle 17.30, con ultima uscita alle 18.

All’ingresso di San Cataldo sarà a disposizione dei cittadini un servizio navetta gratuito per raggiungere le tombe dei propri cari all'interno del cimitero. Solo nel caso non possa essere garantito il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone, durante la visita sarà necessario indossare la mascherina di protezione, in osservanza alle disposizioni anti Covid 19.

L'Ufficio amministrativo del cimitero di San Cataldo durante il periodo di commemorazione dei defunti è aperto dalle ore 8 alle 17.30.

Da lunedì 25 ottobre, inoltre, nei cimiteri cittadini saranno intensificati i servizi di controllo da parte della Polizia locale e inizieranno a garantire la loro presenza anche i volontari di alcune associazioni che collaborano con la Polizia locale fungendo anche da punto di riferimento per i cittadini.